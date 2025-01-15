Военные РФ могли убить в плену австралийца — он воевал за Украину
Категория
Мир
Дата публикации

Военные РФ могли убить в плену австралийца — он воевал за Украину

Военные РФ могли убить в плену австралийца — он воевал за Украину
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Источник:  CNN

Австралийское правительство пообещало принять решительные меры, если подтвердится информация о гибели австралийца Оскара Дженкинса. Он воевал за Украину и попал в плен к россиянам.

Главные тезисы

  • Австралийский гражданин Оскар Дженкинс, воевавший за Украину, может быть погибшим в плену в РФ, что вызвало скандальную реакцию австралийского правительства.
  • Австралия категорически требует провести расследование по исчезновению и возможной гибели своего гражданина, отмечая дипломатический кризис с Россией.
  • ООН обвиняет Россию в преступлениях против человечности из-за пыток украинских пленных, включая строгое коллективное наказание за любое нарушение со стороны российских силовиков.
  • Украинские граждане, в том числе пленные, постоянно подвергаются пыткам и физическим наказаниям со стороны российских силовиков, что представляет серьезное нарушение прав человека.
  • Необходимо открыть полное расследование по делу о гибели Оскара Дженкинса и прекратить пытки украинских пленных, чтобы предотвратить разрушение международного правопорядка и защитить права граждан Украины.

Австралия отреагировала на вероятное убийство россиянами своего гражданина

Мы уже вызвали российского посла и будем ждать подтверждения фактов. Если Оскару Дженкинсу был причинен вред, это совершенно позорно. Правительство Австралии предпримет самые решительные меры, — заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанизи.

Предварительно известно, что Оскар Дженкинс был взят в плен в прошлом месяце.

В сети появилось видео допроса Дженкинса, на котором видно, что его руки связаны, и он испытывает трудности с пониманием вопросов на русском языке. Геолокацию установить не удалось.

Фото — скриншот с видео

На этой неделе австралийские телеканалы ABC и CNN Seven News сообщили, что Дженкинса, вероятно, убили в плену. Эта информация базируется на данных источников в Украине, но их имена не раскрываются.

В ООН обвиняют Россию в преступлениях против человечности из-за пыток украинских пленных

В ходе заседания Совбеза ООН в формате Аррии Грейфф подчеркнул, что уже в течение 2,5 лет комиссия ООН изучает многочисленные случаи применения российскими силовыми и карательными органами пыток к украинским гражданам на всех оккупированных территориях и непосредственно в стране-агрессоре.

Устрашение задержанных, периодические избиения…, запрет сидеть, лишение сна, принудительные физические упражнения и длительное пребывание в обнаженном виде — это некоторые из устоявшихся практик, в отношении которых у нас есть доказательства, — отмечает представитель комиссии ООН.

По его словам, россияне подвергают украинских пленных строгому коллективному наказанию за любое поведение, которое воспринимается как нарушение.

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