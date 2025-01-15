Военные РФ могли убить в плену австралийца — он воевал за Украину

Австралийское правительство пообещало принять решительные меры, если подтвердится информация о гибели австралийца Оскара Дженкинса. Он воевал за Украину и попал в плен к россиянам.

Австралия отреагировала на вероятное убийство россиянами своего гражданина

Мы уже вызвали российского посла и будем ждать подтверждения фактов. Если Оскару Дженкинсу был причинен вред, это совершенно позорно. Правительство Австралии предпримет самые решительные меры, — заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанизи. Поделиться

Предварительно известно, что Оскар Дженкинс был взят в плен в прошлом месяце.

В сети появилось видео допроса Дженкинса, на котором видно, что его руки связаны, и он испытывает трудности с пониманием вопросов на русском языке. Геолокацию установить не удалось.

Фото — скриншот с видео

На этой неделе австралийские телеканалы ABC и CNN Seven News сообщили, что Дженкинса, вероятно, убили в плену. Эта информация базируется на данных источников в Украине, но их имена не раскрываются.

В ООН обвиняют Россию в преступлениях против человечности из-за пыток украинских пленных

В ходе заседания Совбеза ООН в формате Аррии Грейфф подчеркнул, что уже в течение 2,5 лет комиссия ООН изучает многочисленные случаи применения российскими силовыми и карательными органами пыток к украинским гражданам на всех оккупированных территориях и непосредственно в стране-агрессоре.

Устрашение задержанных, периодические избиения…, запрет сидеть, лишение сна, принудительные физические упражнения и длительное пребывание в обнаженном виде — это некоторые из устоявшихся практик, в отношении которых у нас есть доказательства, — отмечает представитель комиссии ООН.

По его словам, россияне подвергают украинских пленных строгому коллективному наказанию за любое поведение, которое воспринимается как нарушение.