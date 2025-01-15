Військові РФ могли вбити в полоні австралійця — він воював за Україну

Австралійський уряд пообіцяв вжити рішучих заходів, якщо підтвердиться інформація про загибель австралійця Оскара Дженкінса. Він воював за Україну та потрапив у полон до росіян.

Австралія відреагувала на ймовірне вбивство росіянами свого громадянина

Ми вже викликали російського посла і чекатимемо на підтвердження фактів. Якщо Оскару Дженкінсу було заподіяно шкоду, це абсолютно ганебно. Уряд Австралії вживе найрішучіших заходів, — заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі. Поширити

Попередньо відомо, що Оскар Дженкінс був узятий у полон минулого місяця.

У мережі з’явилося відео допиту Дженкінса, на якому видно, що його руки зв’язані, і він має труднощі з розумінням питань російською мовою. Геолокацію встановити не вдалося.

Фото — скриншот з відео

Цього тижня австралійські телеканали ABC і CNN Seven News повідомили, що Дженкінса, ймовірно, вбили у полоні. Ця інформація базується на даних джерел в Україні, але їхні імена не розкриваються.

В ООН звинувачують Росію у злочинах проти людяності через катування українських полонених

Під час засідання Радбезу ООН у форматі Аррії Грейфф підкреслив, що вже протягом 2,5 років комісія ООН вивчає численні випадки застосування російськими силовими та каральними органами тортур до українських громадян на всіх окупованих територіях та безпосередньо у країні-агресорці.

Залякування затриманих, періодичні побиття…, заборона сидіти, позбавлення сну, примусові фізичні вправи та тривале перебування в оголеному вигляді — це деякі з усталених практик, щодо яких ми маємо докази, — наголошує представник комісії ООН.

За його словами, росіяни піддають українських полонених суворому колективному покаранню за будь-яку поведінку, яка сприймається як порушення.