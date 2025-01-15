Військові РФ могли вбити в полоні австралійця — він воював за Україну

Австралійський уряд пообіцяв вжити рішучих заходів, якщо підтвердиться інформація про загибель австралійця Оскара Дженкінса. Він воював за Україну та потрапив у полон до росіян.
Головні тези:
- Австралійський громадянин Оскар Дженкінс, який воював за Україну, може бути загиблим у полоні в РФ, що викликало скандальну реакцію австралійського уряду.
- Австралія категорично вимагає провести розслідування у справі зникнення та можливої загибелі свого громадянина, відзначаючи дипломатичній кризі з Росією.
- ООН звинувачує Росію у злочинах проти людяності через катування українських полонених, включаючи суворе колективне покарання за будь-яку порушення з боку російських силовиків.
- Українські громадяни, зокрема полонені, постійно піддаються тортурам та фізичним покаранням з боку російських силовиків, що становить серйозний порушення прав людини.
- Необхідно відкрити повне розслідування у справі про загибель Оскара Дженкінса та припинити катування українських полонених, щоб запобігти руйнуванню міжнародного правопорядку та захистити права громадян України.
Австралія відреагувала на ймовірне вбивство росіянами свого громадянина
Попередньо відомо, що Оскар Дженкінс був узятий у полон минулого місяця.
У мережі з’явилося відео допиту Дженкінса, на якому видно, що його руки зв’язані, і він має труднощі з розумінням питань російською мовою. Геолокацію встановити не вдалося.
Цього тижня австралійські телеканали ABC і CNN Seven News повідомили, що Дженкінса, ймовірно, вбили у полоні. Ця інформація базується на даних джерел в Україні, але їхні імена не розкриваються.
В ООН звинувачують Росію у злочинах проти людяності через катування українських полонених
Під час засідання Радбезу ООН у форматі Аррії Грейфф підкреслив, що вже протягом 2,5 років комісія ООН вивчає численні випадки застосування російськими силовими та каральними органами тортур до українських громадян на всіх окупованих територіях та безпосередньо у країні-агресорці.
Залякування затриманих, періодичні побиття…, заборона сидіти, позбавлення сну, примусові фізичні вправи та тривале перебування в оголеному вигляді — це деякі з усталених практик, щодо яких ми маємо докази, — наголошує представник комісії ООН.
За його словами, росіяни піддають українських полонених суворому колективному покаранню за будь-яку поведінку, яка сприймається як порушення.
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