Военные РФ переоделись в гражданских в Торецке — это военное преступление

Украинские военные зафиксировали очередное преступление окупантов в Торецке Донецкой области. Подобные деяния стали уже обычной практикой для российских войск.
Главные тезисы
- Перед Минобороны подтверждены факты очередных нарушений со стороны войск РФ в Торецке.
- Использование гражданских образов для маскировки является общей практикой русских окупантов.
- Эта тактика создает трудности для украинских военных, ведь вражеские силы пытаются увести внимание от себя.
- Украинские защитники активно отстаивают свои позиции по разным направлениям, несмотря на попытки нападения захватчиков.
- Последние данные о боевых действиях на фронте свидетельствуют об активности вражеских вооруженных формирований и необходимости усиления оборонной стратегии.
В Торецке оккупанты РФ переодеваются в гражданскую одежду
Как сообщает 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, аэроразведчики подразделения "Гюрза" 28-й бригады зафиксировали нарушение правил ведения войны российскими военными.
В Торецке были замечены оккупанты, которые занимались перемещением и разведывательно-диверсионной деятельностью, переодевшись для маскировки.
Впрочем, это все равно усложняет работу наших воинов. Ведь ВСУ не "стреляет во все, что двигается", как это делают оккупанты.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.
На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызового.
В Лиманском направлении захватчики 23 раза атаковали позиции наших защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Зеленой Рощи, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник предпринял 27 попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.
На Торецком направлении за прошедшие сутки оккупанты шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецкая и Дилиевки.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 18 атак российских захватчиков, один бой не прекращался, продолжается до сих пор. Кроме этого, вражеская авиация нанесла шесть ударов, применив семь КАБ, по территории России.
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