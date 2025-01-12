Військові РФ переодягнулися в цивільних у Торецьку — це є воєнним злочином

Українські військові зафіксували черговий злочин окупантів у Торецьку Донецької області. Подібні дії стали вже звичною практикою для російських військ.
Головні тези:
- Перед Міноборони підтверджено факти чергових порушень з боку військ РФ у Торецьку.
- Використання цивільних образів для маскування є загальною практикою російських окупантів.
- Ця тактика створює труднощі для українських військових, адже ворожі сили намагаються відвести увагу від себе.
- Українські захисники активно відстоюють свої позиції на різних напрямках, незважаючи на спроби нападу загарбників.
- Останні дані про бойові дії на фронті свідчать про активність ворожих збройних формувань та необхідність посилення оборонної стратегії.
В Торецьку окупанти РФ переодягаються в цивільний одяг
Як повідомляє 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, аеророзвідники підрозділу "Гюрза" 28-ї бригади зафіксували порушення правил ведення війни російськими військовими.
У Торецьку було помічено окупантів, які займалися переміщенням та розвідувально-диверсійною діяльністю, переодягнувшись для маскування.
Утім, це все одно ускладнює роботу наших воїнів. Адже ЗСУ не "стріляє в усе, що рухається", як це роблять окупанти.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового.
На Лиманському напрямку загарбники 23 рази атакували позиції наших захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.
На Краматорському напрямку минулої доби противник здійснив 27 спроб просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.
На Торецькому напрямку минулої доби окупанти шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Диліївки.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників, один бій не припинявся, триває дотепер. Окрім цього, ворожа авіація завдала шістьох ударів, застосувавши сім КАБ, по території рф.
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