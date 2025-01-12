Військові РФ переодягнулися в цивільних у Торецьку — це є воєнним злочином

Українські військові зафіксували черговий злочин окупантів у Торецьку Донецької області. Подібні дії стали вже звичною практикою для російських військ.

В Торецьку окупанти РФ переодягаються в цивільний одяг

Як повідомляє 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, аеророзвідники підрозділу "Гюрза" 28-ї бригади зафіксували порушення правил ведення війни російськими військовими.

У Торецьку було помічено окупантів, які займалися переміщенням та розвідувально-диверсійною діяльністю, переодягнувшись для маскування.

У такий спосіб ворожа піхота намагається відвести від себе увагу. Проте їх видає однаковий одяг, поведінка, а інколи навіть і зброя, — зазначили українські військові. Поширити

Утім, це все одно ускладнює роботу наших воїнів. Адже ЗСУ не "стріляє в усе, що рухається", як це роблять окупанти.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбники 23 рази атакували позиції наших захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку минулої доби противник здійснив 27 спроб просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

На Торецькому напрямку минулої доби окупанти шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію, штурмуючи українські позиції в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське. Поширити