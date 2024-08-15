Военные РФ проводят перегруппировку для новых штурмов в Харьковской области — ОТУ "Харьков"

Несколько батальонов российской армии провели перегруппировку и готовят подготовку к новым штурмам на Харьковском направлении.
Главные тезисы
- Оккупанты готовятся к восстановлению утраченных позиций путем проведения эвакуации раненых и ротации подразделений.
- Фиксируется отказ солдат выполнять боевые задания, что может влиять на ход военных операций в регионе.
- Российские военные активно использовали артиллерию и воздушную разведку против сил обороны Украины в Харьковской области.
- Штурмовые группы из состава 4-й дршбр задействованы в Волчанске для логистического обеспечения и улучшения связи в регионе.
Какая ситуация на Харьковском направлении
Как сообщает ОТУ "Харьков", в районе населенного пункта Глубокое россияне совершили перегруппировку личного состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии.
Кроме этого, враг провел эвакуацию раненых и готовится к новым штурмовым действиям для восстановления утраченных позиций.
В районе Старицы оккупанты заменяют боевые подразделения и обустраивают оборонительные позиции, пытаясь закрепиться на местности.
В Волчанске зафиксированы единичные перемещения российских военных в центральной части города для продолжения штурмовых действий. Оккупанты также проводят воздушную разведку и наносят артиллерийские удары по позициям Сил обороны Украины.
Кроме того, в районе населенного пункта Тихое РФ заменила личный состав 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на передовых позициях.
РФ задействовала штурмовые группы в Волчанске.
Российские военные завели штурмовые группы в Волчанск Харьковской области.
В частности, в Волчанске враг завел штурмовые группы из состава 4-й дршбр для проведения логистического обеспечения о/с и улучшения системы связи.
Также ранее в районе северо-западнее населенного пункта Тихое противник сосредоточил усилия на ведении воздушной разведки, а также осуществляет инженерно-фортификационное усовершенствование позиций.
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