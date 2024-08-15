Военные РФ проводят перегруппировку для новых штурмов в Харьковской области — ОТУ "Харьков"

Несколько батальонов российской армии провели перегруппировку и готовят подготовку к новым штурмам на Харьковском направлении.

Какая ситуация на Харьковском направлении

Как сообщает ОТУ "Харьков", в районе населенного пункта Глубокое россияне совершили перегруппировку личного состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии.

Кроме этого, враг провел эвакуацию раненых и готовится к новым штурмовым действиям для восстановления утраченных позиций.

В районе Липцев наблюдается перемещение групп 2-го мотострелкового батальона 7-го мотострелкового полка, что свидетельствует о проведении внутренней ротации. В этом же районе враг проводит единичные перемещения личного состава 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса для эвакуационных и логистических мероприятий. В то же время фиксируются случаи отказа солдат выполнять боевые задания. Поделиться

В районе Старицы оккупанты заменяют боевые подразделения и обустраивают оборонительные позиции, пытаясь закрепиться на местности.

В Волчанске зафиксированы единичные перемещения российских военных в центральной части города для продолжения штурмовых действий. Оккупанты также проводят воздушную разведку и наносят артиллерийские удары по позициям Сил обороны Украины.

Кроме того, в районе населенного пункта Тихое РФ заменила личный состав 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на передовых позициях.

РФ задействовала штурмовые группы в Волчанске.

Российские военные завели штурмовые группы в Волчанск Харьковской области.

В частности, в Волчанске враг завел штурмовые группы из состава 4-й дршбр для проведения логистического обеспечения о/с и улучшения системы связи.

Также ранее в районе северо-западнее населенного пункта Тихое противник сосредоточил усилия на ведении воздушной разведки, а также осуществляет инженерно-фортификационное усовершенствование позиций.