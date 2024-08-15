Військові РФ проводять перегрупування для нових штурмів на Харківщині — ОТУ "Харків"
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові РФ проводять перегрупування для нових штурмів на Харківщині — ОТУ "Харків"

Військові РФ проводять перегрупування для нових штурмів на Харківщині — ОТУ "Харків"
Джерело:  online.ua

Декілька батальйонів російської армії здійснили перегрупування та готують підготовку до нових штурмів на Харківському напрямку.

Головні тези:

 

  • Інформація про переміщення батальйонів та штурмових груп на Харківщині свідчить про підготовку ворожих дій.
  • Фіксується відмова російських солдатів виконувати завдання, що може свідчити про проблеми в російській армії.
  • Українські сили оборони залишаються на варті та готові до дій у випадку агресії на Харківщині.
  • РФ замінила особовий склад та задіяла штурмові групи для продовження штурмових дій у Вовчанську Харківської області.

Яка ситуація на Харківському напрямку

Як повідомляє ОТУ "Харків", у районі населеного пункту Глибоке росіяни здійснили перегрупування особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії.

Окрім цього ворог провів евакуацію поранених і готується до нових штурмових дій для відновлення втрачених позицій.

У районі Липців спостерігається переміщення груп 2-го мотострілецького батальйону 7-го мотострілецького полку, що свідчить про проведення внутрішньої ротації. В цьому ж районі ворог проводить поодинокі переміщення особового складу 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу для евакуаційних та логістичних заходів. Водночас фіксуються випадки відмови солдатів виконувати бойові завдання.

У районі Стариці окупанти замінюють бойові підрозділи та облаштовують оборонні позиції, намагаючись закріпитися на місцевості.

У Вовчанську наразі зафіксовано поодинокі переміщення російських військових у центральній частині міста для продовження штурмових дій. Окупанти також проводять повітряну розвідку і завдають артилерійських ударів по позиціях Сил оборони України.

Крім того, у районі населеного пункту Тихе РФ замінила особовий склад 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на передових позиціях.

РФ задіяла штурмові групи у Вовчанську.

Російські військові завели штурмові групи у Вовчанськ Харківської області.

Зокрема, у Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї дршбр для проведення логістичного забезпечення о/с та покращення систему зв’язку.

Також раніше в районі північно-західніше населеного пункту Тихе противник зосередив зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій.

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