Військові РФ проводять перегрупування для нових штурмів на Харківщині — ОТУ "Харків"

Декілька батальйонів російської армії здійснили перегрупування та готують підготовку до нових штурмів на Харківському напрямку.
Головні тези:
- Інформація про переміщення батальйонів та штурмових груп на Харківщині свідчить про підготовку ворожих дій.
- Фіксується відмова російських солдатів виконувати завдання, що може свідчити про проблеми в російській армії.
- Українські сили оборони залишаються на варті та готові до дій у випадку агресії на Харківщині.
- РФ замінила особовий склад та задіяла штурмові групи для продовження штурмових дій у Вовчанську Харківської області.
Яка ситуація на Харківському напрямку
Як повідомляє ОТУ "Харків", у районі населеного пункту Глибоке росіяни здійснили перегрупування особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії.
Окрім цього ворог провів евакуацію поранених і готується до нових штурмових дій для відновлення втрачених позицій.
У районі Стариці окупанти замінюють бойові підрозділи та облаштовують оборонні позиції, намагаючись закріпитися на місцевості.
У Вовчанську наразі зафіксовано поодинокі переміщення російських військових у центральній частині міста для продовження штурмових дій. Окупанти також проводять повітряну розвідку і завдають артилерійських ударів по позиціях Сил оборони України.
Крім того, у районі населеного пункту Тихе РФ замінила особовий склад 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на передових позиціях.
РФ задіяла штурмові групи у Вовчанську.
Російські військові завели штурмові групи у Вовчанськ Харківської області.
Зокрема, у Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї дршбр для проведення логістичного забезпечення о/с та покращення систему зв’язку.
Також раніше в районі північно-західніше населеного пункту Тихе противник зосередив зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій.
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