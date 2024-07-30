Военный из Австрии назвал способ защититься от КАБов армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Военный из Австрии назвал способ защититься от КАБов армии РФ

Авиабомба КАБ
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Источник:  Укринформ

По словам полковника Вооруженных сил Австрии Маркуса Райснера, получение и задействование Украиной истребителей F-16 усилит оборону и позволит противодействовать сбросу преступной армией РФ авиабомб КАБ на позиции украинских военных и гражданские населенные пункты.

Главные тезисы

  • Массированная, активная и пассивная противовоздушная оборона - основной способ борьбы с применением планерных бомб КАБ армией РФ.
  • Необходимость развертывания мощных систем ПВО, таких как ЗРК Patriot и истребители F-16 для эффективной защиты Украины от авиабомб.
  • Украине требуется не менее 25 систем Patriot и около 100 комплексов средней дальности для успешной защиты от планерных бомб.
  • Применение истребительной авиации, в частности F-16, может существенно помочь в противодействии сбросу российскими оккупантами планерных бомб.
  • Неудача в создании массированной противовоздушной обороны может привести к сложным ситуациям для Украины в контексте действия планерных авиабомб армией РФ.

Как ВСУ могут противодействовать сбросу КАБов российскими оккупантами

Основным средством борьбы с применением таких планерных бомб является массированная, активная и пассивная противовоздушная оборона. Что я имею в виду под массированным? Это означает не просто размещение отдельных батарей здесь и там, а массированное использование батарей разных типов – средней, а также большой дальности. Все это в сочетании с радарами для раннего обнаружения относится к пассивной противовоздушной обороне, – объясняет австрийский военный.

Он подчеркнул, что партнеры по НАТО взяли на себя обязательства, по которым в Украине в ближайшее время должно быть развернуто 7 батарей ЗРК Patriot, а также около 30 систем ПВО средней дальности.

Украине нужна мощная ПВО для защиты от КАБов армии РФ
ЗРК Patriot

При этом Райснер подчеркивает, что этого будет недостаточно.

По моему убеждению, Украине действительно нужно в четыре раза больше. Иными словами, ей требуется не менее 25 систем Patriot и около 100 комплексов средней дальности. Это только для так называемой пассивной противовоздушной обороны, и все это должно быть подкреплено соответствующими системами раннего обнаружения, то есть радиолокационными системами, – объясняет военный.

Он отметил, что активным компонентом станет применение украинскими военными самолетов.

Как F-16 могут помочь в противодействии сбросу российскими оккупантами КАБов

И здесь, конечно, большие надежды сейчас возлагаются на возможную поставку F-16, что позволит с использованием соответствующего вооружения класса "воздух-воздух" фактически изменить дистанцию, на которой сейчас российские боевые самолеты применяют планерные бомбы, на невыгодную для россиян. Это заставит их отступить еще дальше в свое воздушное пространство через активную противовоздушную оборону Украины, в данном случае применение истребительной авиации, - отмечает полковник австрийской армии.

Райснер предупредил, что в случае неудачи с созданием массированной активной и пассивной противовоздушной обороны, Украине будет очень сложно.

И это видно на примере применения одних только планерных бомб. Президент Зеленский недавно отмечал, что еженедельно сбрасывается 800 управляемых авиабомб. Это – более 100 бомб в день. И это также можно увидеть в российских соцсетях – почти каждый день появляются десятки новых видео, на которых видно, как используются планерные бомбы. Проблема также заключается в том, что эти бомбы становятся все больше. Сейчас уже есть даже ФАБ с УМПК весом 3000 килограммов, которые могут просто уничтожить среднестатистический украинский ротный или взводный опорный пункт. И это, конечно, большая проблема, – добавляет военный.

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