Как ВСУ могут противодействовать сбросу КАБов российскими оккупантами

Основным средством борьбы с применением таких планерных бомб является массированная, активная и пассивная противовоздушная оборона. Что я имею в виду под массированным? Это означает не просто размещение отдельных батарей здесь и там, а массированное использование батарей разных типов – средней, а также большой дальности. Все это в сочетании с радарами для раннего обнаружения относится к пассивной противовоздушной обороне, – объясняет австрийский военный. Поделиться

Он подчеркнул, что партнеры по НАТО взяли на себя обязательства, по которым в Украине в ближайшее время должно быть развернуто 7 батарей ЗРК Patriot, а также около 30 систем ПВО средней дальности.

ЗРК Patriot

При этом Райснер подчеркивает, что этого будет недостаточно.

По моему убеждению, Украине действительно нужно в четыре раза больше. Иными словами, ей требуется не менее 25 систем Patriot и около 100 комплексов средней дальности. Это только для так называемой пассивной противовоздушной обороны, и все это должно быть подкреплено соответствующими системами раннего обнаружения, то есть радиолокационными системами, – объясняет военный. Поделиться

Он отметил, что активным компонентом станет применение украинскими военными самолетов.

Как F-16 могут помочь в противодействии сбросу российскими оккупантами КАБов

И здесь, конечно, большие надежды сейчас возлагаются на возможную поставку F-16, что позволит с использованием соответствующего вооружения класса "воздух-воздух" фактически изменить дистанцию, на которой сейчас российские боевые самолеты применяют планерные бомбы, на невыгодную для россиян. Это заставит их отступить еще дальше в свое воздушное пространство через активную противовоздушную оборону Украины, в данном случае применение истребительной авиации, - отмечает полковник австрийской армии. Поделиться

Райснер предупредил, что в случае неудачи с созданием массированной активной и пассивной противовоздушной обороны, Украине будет очень сложно.