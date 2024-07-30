По словам полковника Вооруженных сил Австрии Маркуса Райснера, получение и задействование Украиной истребителей F-16 усилит оборону и позволит противодействовать сбросу преступной армией РФ авиабомб КАБ на позиции украинских военных и гражданские населенные пункты.
Главные тезисы
- Массированная, активная и пассивная противовоздушная оборона - основной способ борьбы с применением планерных бомб КАБ армией РФ.
- Необходимость развертывания мощных систем ПВО, таких как ЗРК Patriot и истребители F-16 для эффективной защиты Украины от авиабомб.
- Украине требуется не менее 25 систем Patriot и около 100 комплексов средней дальности для успешной защиты от планерных бомб.
- Применение истребительной авиации, в частности F-16, может существенно помочь в противодействии сбросу российскими оккупантами планерных бомб.
- Неудача в создании массированной противовоздушной обороны может привести к сложным ситуациям для Украины в контексте действия планерных авиабомб армией РФ.
Как ВСУ могут противодействовать сбросу КАБов российскими оккупантами
Он подчеркнул, что партнеры по НАТО взяли на себя обязательства, по которым в Украине в ближайшее время должно быть развернуто 7 батарей ЗРК Patriot, а также около 30 систем ПВО средней дальности.
При этом Райснер подчеркивает, что этого будет недостаточно.
Он отметил, что активным компонентом станет применение украинскими военными самолетов.
Как F-16 могут помочь в противодействии сбросу российскими оккупантами КАБов
Райснер предупредил, что в случае неудачи с созданием массированной активной и пассивной противовоздушной обороны, Украине будет очень сложно.
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