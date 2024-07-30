За словами полковника Збройних сил Австрії Маркуса Райснера, отримання та задіяння Україною винищувачів F-16 посилить оборону та надасть змогу протидіяти скиданню злочинною армією РФ авіабомб КАБ на позиції українських військових та цивільні населені пункти.
Головні тези:
- Масована, активна та пасивна протиповітряна оборона є основним засобом боротьби проти застосування планерних бомб КАБ армією РФ.
- Україні потрібні потужні системи ППО, такі як ЗРК Patriot та винищувачі F-16, для ефективного захисту від КАБів армії РФ.
- Для успішного захисту Україні слід розгорнути не менше 25 систем Patriot та близько 100 комплексів середньої дальності.
- Активне застосування винищувальної авіації, зокрема F-16, може великою мірою допомогти у протидії скиданню російськими окупантами планерних бомб.
- Невдача у створенні масованої протиповітряної оборони може призвести до складних ситуацій для України у контексті дії планерних авіабомб армією РФ.
Як ЗСУ можуть протидіяти скиданню КАБів російськими окупантами
Він підкреслив, що партнери по НАТО взяли на себе зобов’язання, за якими в Україні найближчим часом має бути розгорнуто 7 батарей ЗРК Patriot, а також близько 30 систем ППО середньої дальності.
При цьому Райснер підкреслює, що цього буде недостатньо.
Він зазначив, що активним компонентом буде застосування українськими військовими літаків.
Як F-16 можуть допомогти у протидії скиданню російськими окупантами КАБів
Райснер попередив, що у разі невдачі зі створенням масованої активної та пасивної протиповітряної оборони Україні буде дуже складно.
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