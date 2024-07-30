За словами полковника Збройних сил Австрії Маркуса Райснера, отримання та задіяння Україною винищувачів F-16 посилить оборону та надасть змогу протидіяти скиданню злочинною армією РФ авіабомб КАБ на позиції українських військових та цивільні населені пункти.

Як ЗСУ можуть протидіяти скиданню КАБів російськими окупантами

Основним засобом боротьби із застосуванням таких планерних бомб є масована, активна та пасивна протиповітряна оборона. Що я маю на увазі під масованою? Це означає не просто розміщення окремих батарей тут і там, а масоване використання батарей різних типів – середньої, а також і великої дальності. Все це в поєднанні з радарами для раннього виявлення відноситься до пасивної протиповітряної оборони, - пояснює австрійський військовий. Поширити

Він підкреслив, що партнери по НАТО взяли на себе зобов’язання, за якими в Україні найближчим часом має бути розгорнуто 7 батарей ЗРК Patriot, а також близько 30 систем ППО середньої дальності.

ЗРК Patriot

При цьому Райснер підкреслює, що цього буде недостатньо.

На моє переконання, Україні насправді потрібно в чотири рази більше. Іншими словами, їй потрібно щонайменше 25 систем Patriot та близько 100 комплексів середньої дальності. Це лише для так званої пасивної протиповітряної оборони, і все це має бути підкріплено відповідними системами раннього виявлення, тобто радіолокаційними системами, - пояснює військовий. Поширити

Він зазначив, що активним компонентом буде застосування українськими військовими літаків.

Як F-16 можуть допомогти у протидії скиданню російськими окупантами КАБів

І тут, звичайно, великі сподівання зараз покладаються на можливу поставку F-16, що дасть змогу, з використанням відповідного озброєння класу "повітря-повітря", фактично змінити дистанцію, на якій зараз російські бойові літаки застосовують планерні бомби, на невигідну для росіян. Це змусить їх відступити ще далі у свій повітряний простір через активну протиповітряну оборону України, в даному випадку – застосування винищувальної авіації, - наголошує полковник австрійської армії. Поширити

Райснер попередив, що у разі невдачі зі створенням масованої активної та пасивної протиповітряної оборони Україні буде дуже складно.