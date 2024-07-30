Військовий з Австрії назвав спосіб захиститись від КАБів армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Військовий з Австрії назвав спосіб захиститись від КАБів армії РФ

Авіабомба КАБ
Джерело:  Укрінформ

За словами полковника Збройних сил Австрії Маркуса Райснера, отримання та задіяння Україною винищувачів F-16 посилить оборону та надасть змогу протидіяти скиданню злочинною армією РФ авіабомб КАБ на позиції українських військових та цивільні населені пункти. 

Головні тези:

  • Масована, активна та пасивна протиповітряна оборона є основним засобом боротьби проти застосування планерних бомб КАБ армією РФ.
  • Україні потрібні потужні системи ППО, такі як ЗРК Patriot та винищувачі F-16, для ефективного захисту від КАБів армії РФ.
  • Для успішного захисту Україні слід розгорнути не менше 25 систем Patriot та близько 100 комплексів середньої дальності.
  • Активне застосування винищувальної авіації, зокрема F-16, може великою мірою допомогти у протидії скиданню російськими окупантами планерних бомб.
  • Невдача у створенні масованої протиповітряної оборони може призвести до складних ситуацій для України у контексті дії планерних авіабомб армією РФ.

Як ЗСУ можуть протидіяти скиданню КАБів російськими окупантами

Основним засобом боротьби із застосуванням таких планерних бомб є масована, активна та пасивна протиповітряна оборона. Що я маю на увазі під масованою? Це означає не просто розміщення окремих батарей тут і там, а масоване використання батарей різних типів – середньої, а також і великої дальності. Все це в поєднанні з радарами для раннього виявлення відноситься до пасивної протиповітряної оборони, - пояснює австрійський військовий.

Він підкреслив, що партнери по НАТО взяли на себе зобов’язання, за якими в Україні найближчим часом має бути розгорнуто 7 батарей ЗРК Patriot, а також близько 30 систем ППО середньої дальності.

Україні потрібна потужна ППО для захисту від КАБів армії РФ
ЗРК Patriot

При цьому Райснер підкреслює, що цього буде недостатньо.

На моє переконання, Україні насправді потрібно в чотири рази більше. Іншими словами, їй потрібно щонайменше 25 систем Patriot та близько 100 комплексів середньої дальності. Це лише для так званої пасивної протиповітряної оборони, і все це має бути підкріплено відповідними системами раннього виявлення, тобто радіолокаційними системами, - пояснює військовий.

Він зазначив, що активним компонентом буде застосування українськими військовими літаків.

Як F-16 можуть допомогти у протидії скиданню російськими окупантами КАБів

І тут, звичайно, великі сподівання зараз покладаються на можливу поставку F-16, що дасть змогу, з використанням відповідного озброєння класу "повітря-повітря", фактично змінити дистанцію, на якій зараз російські бойові літаки застосовують планерні бомби, на невигідну для росіян. Це змусить їх відступити ще далі у свій повітряний простір через активну протиповітряну оборону України, в даному випадку – застосування винищувальної авіації, - наголошує полковник австрійської армії.

Райснер попередив, що у разі невдачі зі створенням масованої активної та пасивної протиповітряної оборони Україні буде дуже складно.

І це видно на прикладі застосування одних лише планерних бомб. Президент Зеленський нещодавно зазначав, що щотижня скидається 800 керованих авіабомб. Це – понад 100 бомб на день. І це також можна побачити в російських соцмережах – майже щодня з'являються десятки нових відео, на яких видно, як застосовуються планерні бомби. Проблема також полягає в тому, що ці бомби стають усе більшими. Зараз уже є навіть ФАБ з УМПК вагою 3000 кілограмів, яка може просто знищити  середньостатистичний український ротний чи взводний опорний пункт. І це, звичайно, велика проблема, - додає військовий.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Наводив російські КАБи. СБУ затримала коригувальника вогню на Донеччині
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ завдала 9 ударів КАБами по Донеччині — є постраждалі
Прокуратура Донецької області
Донеччина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський озвучив кількість запущених РФ по Україні дронів та КАБів за тиждень
Володимир Зеленський
Зеленський озвучив кількість запущених РФ по Україні дронів та КАБів за тиждень

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?