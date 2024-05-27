Военных РФ зомбируют доктринами Сталина — разведка Британии
Категория
Политика
Дата публикации

Военных РФ зомбируют доктринами Сталина — разведка Британии

Минобороны Британии
Армия РФ
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По информации разведки Минобороны Великобритании, главное политуправление минобороны РФ выпустило новый журнал по политвоспитанию военных "Политрук"

Что известно о промывании мозгов военной армии РФ

Отмечается, что журнал был выпущен с целью помочь политрукам в процессе промывания мозгов российским военным тезисом кремлевской пропаганды.

В разведке Британии подчеркивают, что вступительный материал в журнале авторства заместителя главы минобороны страны-агрессорки Виктора Горемыкина, руководящего главным политуправлением военного ведомства, демонстрирует возвращение к советской идеологии, направленной на "воспитание" российских военных.

По данным британской разведки, в 2018 году в минобороны РФ было создано главное политическое управление, поскольку тогда считалось необходимым снова ввести "политическое образование" в армии.

Цитируют Сталина и учат ненавидеть Украину

В частности, Горемыкин приводит цитаты советского диктатора Иосифа Сталина о важности политвоспитания и необходимости смертельной ненависти к врагам.

Журнал отмечает, что враг в Украине сегодня тот же враг, с которым боролся Советский Союз, а именно "нацисты".

Карта Украины, опубликованная в журнале, используется для обоснования аргументов, которые подвергают сомнению подлинность украинской государственности, а следовательно, и для оправдания вторжения.

Журнал отражает политизированное использование истории, ставшее заметной чертой российской образовательной политики в последние годы, особенно после вторжения в Украину, и продолжает пропагандировать ложные нарративы, которые Россия использует, чтобы еще больше повлиять на своих военных и населения в целом, — подчеркивается в отчете Минобороны Британии.

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