Что известно о промывании мозгов военной армии РФ

Отмечается, что журнал был выпущен с целью помочь политрукам в процессе промывания мозгов российским военным тезисом кремлевской пропаганды.

В разведке Британии подчеркивают, что вступительный материал в журнале авторства заместителя главы минобороны страны-агрессорки Виктора Горемыкина, руководящего главным политуправлением военного ведомства, демонстрирует возвращение к советской идеологии, направленной на "воспитание" российских военных.

По данным британской разведки, в 2018 году в минобороны РФ было создано главное политическое управление, поскольку тогда считалось необходимым снова ввести "политическое образование" в армии.

Цитируют Сталина и учат ненавидеть Украину

В частности, Горемыкин приводит цитаты советского диктатора Иосифа Сталина о важности политвоспитания и необходимости смертельной ненависти к врагам.

Журнал отмечает, что враг в Украине сегодня тот же враг, с которым боролся Советский Союз, а именно "нацисты".

Карта Украины, опубликованная в журнале, используется для обоснования аргументов, которые подвергают сомнению подлинность украинской государственности, а следовательно, и для оправдания вторжения.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 27 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/YKHA9tW6JW#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YBadCUTRXH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 27, 2024