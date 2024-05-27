Військових РФ зомбують доктринами Сталіна — розвідка Британії
Категорія
Політика
Дата публікації

Військових РФ зомбують доктринами Сталіна — розвідка Британії

Міноборони Британії
Армія РФ

За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, головне політуправління міноборони РФ випустило новий журнал з політвиховання військових "Політрук"

Що відомо про промиванння мізків військовим армії РФ

Зазначається, що журнал випустили із метою допомогти політрукам у процесі промивання мізків російським військовим тезами кремлівської пропаганди.

У розвідці Британії підкреслюють, що вступний матеріал у журналі авторства заступника глави міноборони країни-агресорки Віктора Горемикіна, який керує головним політуправлінням військового відомства, демонструє повернення до радянської ідеології, спрямованої на “виховання” російських військових.

За даними британської розвідки, у 2018 році в міноборони РФ було створено головне політичне управління, оскільки тоді вважалося за необхідне знову запровадити “політичну освіту” в арміі.

Цитують Сталіна та вчать ненавидіти Україну

Зокрема, Горемикін наводить цитати радянського диктатора Йосипа Сталіна щодо важливості політвиховання і необхідності смертельної ненависті до ворогів.

Журнал наголошує, що ворог в Україні сьогодні той самий ворог, з яким боровся Радянський Союз, а саме "нацисти".

Карта України, опублікована в журналі, використовується для обґрунтування аргументів, які ставлять під сумнів справжність української державності, а отже, і для виправдання вторгнення.

Журнал відображає політизоване використання історії, яке стало помітною рисою російської освітньої політики останніми роками, особливо після вторгнення в Україну, і продовжує пропагувати неправдиві наративи, які Росія використовує, щоб ще більше вплинути на своїх військових та населення загалом, — підкреслюється у звіті Міноборони Британії.

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