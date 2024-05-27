Що відомо про промиванння мізків військовим армії РФ

Зазначається, що журнал випустили із метою допомогти політрукам у процесі промивання мізків російським військовим тезами кремлівської пропаганди.

У розвідці Британії підкреслюють, що вступний матеріал у журналі авторства заступника глави міноборони країни-агресорки Віктора Горемикіна, який керує головним політуправлінням військового відомства, демонструє повернення до радянської ідеології, спрямованої на “виховання” російських військових.

За даними британської розвідки, у 2018 році в міноборони РФ було створено головне політичне управління, оскільки тоді вважалося за необхідне знову запровадити “політичну освіту” в арміі.

Цитують Сталіна та вчать ненавидіти Україну

Зокрема, Горемикін наводить цитати радянського диктатора Йосипа Сталіна щодо важливості політвиховання і необхідності смертельної ненависті до ворогів.

Журнал наголошує, що ворог в Україні сьогодні той самий ворог, з яким боровся Радянський Союз, а саме "нацисти".

Карта України, опублікована в журналі, використовується для обґрунтування аргументів, які ставлять під сумнів справжність української державності, а отже, і для виправдання вторгнення.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 27 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/YKHA9tW6JW#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YBadCUTRXH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 27, 2024