Воевал за РФ против Украины. В плен ВСУ сдался гражданин Египта — видео

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода захватили в плен гражданина Египта после успешного отражения очередного штурма российских оккупантов вблизи Торецка.
Главные тезисы
- Украинские военные захватили в плен гражданина Египта, которого Россия завербовала для участия в войне против Украины.
- Непал призвал Россию прекратить вербовать своих граждан на войну против Украины и вернуть тела погибших.
- Мухаммад Адиль из Сомали оказался в плену ВСУ, рассказав журналистам о своем пути от фабрики до передовой на территории Украины.
- Украинские военные ликвидировали почти всю штурмовую группу окупантов вблизи Торецкая, в плен попал только один.
- Россия активно вербует наемников из разных стран для участия в войне против Украины, используя финансовые мотивы в качестве главного аргумента.
Украинским военным сдался в плен гражданин Египта
Украинские защитники ликвидировали почти всех участвовавших в штурме оккупантов. Выжил только один, решивший сдаться.
Впоследствии выяснилось, что это гражданин Египта, завербованный Россией. Из-за языкового барьера украинским военным пришлось общаться с ним с помощью жестов.
Россия вербует наемников в разных странах
Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.
В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.
Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.
Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.
Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.
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