Воевал за РФ против Украины. В плен ВСУ сдался гражданин Египта — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Воевал за РФ против Украины. В плен ВСУ сдался гражданин Египта — видео

Воевал за РФ против Украины. В плен ВСУ сдался гражданин Египта — видео
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода захватили в плен гражданина Египта после успешного отражения очередного штурма российских оккупантов вблизи Торецка.

Главные тезисы

  • Украинские военные захватили в плен гражданина Египта, которого Россия завербовала для участия в войне против Украины.
  • Непал призвал Россию прекратить вербовать своих граждан на войну против Украины и вернуть тела погибших.
  • Мухаммад Адиль из Сомали оказался в плену ВСУ, рассказав журналистам о своем пути от фабрики до передовой на территории Украины.
  • Украинские военные ликвидировали почти всю штурмовую группу окупантов вблизи Торецкая, в плен попал только один.
  • Россия активно вербует наемников из разных стран для участия в войне против Украины, используя финансовые мотивы в качестве главного аргумента.

Украинским военным сдался в плен гражданин Египта

Группа окупантов, пользуясь туманом, попыталась пробраться к нашим позициям, но была встречена шквальным огнем пехотинцев 2-го механизированного батальона, — сообщили в бригаде.

Украинские защитники ликвидировали почти всех участвовавших в штурме оккупантов. Выжил только один, решивший сдаться.

Впоследствии выяснилось, что это гражданин Египта, завербованный Россией. Из-за языкового барьера украинским военным пришлось общаться с ним с помощью жестов.

Остальные штурмовые группы были уничтожены. Некоторые кафиры пытались скрыться или притворяться мертвыми, но их обнаружили и ликвидировали бойцы Батальона беспилотных систем и подразделения Kurt&Company, — рассказали в бригаде.

Россия вербует наемников в разных странах

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.

Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия преследует мигрантов для вербовки к войне против Украины — разведка Британии
Россия преследует мигрантов для вербовки к войне против Украины — разведка Британии
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ вербует сирийцев для "мясных штурмов" на войне против Украины
ГУР
РФ вербует сирийцев для "мясных штурмов" на войне против Украины
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль вербует сотни йеменских хуситов на войну против Украины
Кремль вербует сотни йеменских хуситов на войну против Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?