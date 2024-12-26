Воевал за РФ против Украины. В плен ВСУ сдался гражданин Египта — видео

Украинским военным сдался в плен гражданин Египта

Группа окупантов, пользуясь туманом, попыталась пробраться к нашим позициям, но была встречена шквальным огнем пехотинцев 2-го механизированного батальона, — сообщили в бригаде. Поделиться

Украинские защитники ликвидировали почти всех участвовавших в штурме оккупантов. Выжил только один, решивший сдаться.

Впоследствии выяснилось, что это гражданин Египта, завербованный Россией. Из-за языкового барьера украинским военным пришлось общаться с ним с помощью жестов.

Остальные штурмовые группы были уничтожены. Некоторые кафиры пытались скрыться или притворяться мертвыми, но их обнаружили и ликвидировали бойцы Батальона беспилотных систем и подразделения Kurt&Company, — рассказали в бригаде. Поделиться

Россия вербует наемников в разных странах

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.