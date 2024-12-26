Воював за РФ проти України. У полон ЗСУ здався громадянин Єгипту — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Воював за РФ проти України. У полон ЗСУ здався громадянин Єгипту — відео

Воював за РФ проти України. У полон ЗСУ здався громадянин Єгипту — відео
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Джерело:  online.ua

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу захопили в полон громадянина Єгипту після успішного відбиття чергового штурму російських окупантів неподалік Торецька.

Головні тези:

  • Українські військові захопили в полон громадянина Єгипту, якого Росія завербувала для участі в війні проти України.
  • Непал закликав Росію припинити вербувати своїх громадян на війну проти України та повернути тіла загиблих.
  • Мухаммад Аділь із Сомалі опинився у полоні ЗСУ, розповівши журналістам про свій шлях від фабрики до передової на території України.
  • Українські військові ліквідували майже всю штурмову групу окупантів поблизу Торецька, в полон потрапив лише один.
  • Росія активно вербує найманців з різних країн для участі в війні проти України, використовуючи фінансові мотиви як головний аргумент.

Українським військовим здався в полон громадянин Єгипту

Група окупантів, користуючись туманом, спробувала пробратися до наших позицій, але була зустрінута шквальним вогнем піхотинців 2-го механізованого батальйону, — повідомили у бригаді.

Українські захисники ліквідували майже всіх окупантів, які брали участь у штурмі. Вижив лише один, який вирішив здатися.

Згодом з’ясувалося, що це громадянин Єгипту, завербований Росією. Через мовний бар’єр українським військовим довелося спілкуватися з ним за допомогою жестів.

Решту штурмової групи було знищено. Деякі окупанти намагалися втекти або прикидатися мертвими, але їх виявили та ліквідували бійці Батальйону безпілотних систем та підрозділу Kurt&Company, — розповіли в бригаді.

Росія вербує найманців у різних країнах

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.

Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.

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