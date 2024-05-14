Боец-нацгвардеец в одиночку отразил штурм своей позиции четырьмя оккупантами вблизи Клещиевки.
Армия РФ пытается вытеснить НГУ из Клещеевки
Российские оккупационные войска постоянно пытаются выбить Силы обороны Украины вблизи Клищиевки, задействуя штурмовые группы.
На этом направлении оборону держат, в том числе харьковские гвардейцы из 5 Слобожанской бригады Нацгвардии.
Гвардиец ликвидировал двух захватчиков и продержался до подхода собратьев с соседней позиции.
Неудачная попытка штурма армией РФ
В день штурма оккупанты с самого утра приступили к артиллерийской подготовке по подавлению огневых средств Сил обороны Украины.
Гвардейцы вспоминают, что после проведенной артподготовки враг в составе бригады совершил отвлекающий маневр и разведку боем на позиции украинских подразделений.
При попытке штурма наших позиций минометные расчеты Нацгвардии непрерывно вели огонь на подавление врага. В результате работы артиллерии и во время стрелкового боя враг понес потери в живой силе и вынужден был отойти.
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