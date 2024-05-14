Армия РФ пытается вытеснить НГУ из Клещеевки

Российские оккупационные войска постоянно пытаются выбить Силы обороны Украины вблизи Клищиевки, задействуя штурмовые группы.

На этом направлении оборону держат, в том числе харьковские гвардейцы из 5 Слобожанской бригады Нацгвардии.

Гвардиец ликвидировал двух захватчиков и продержался до подхода собратьев с соседней позиции.

Война — это о силе духа и жажде жизни: боец 5 Слобожанской бригады НГУ самостоятельно держал позицию против 4 россиян в районе Клищиевки. Двух врагов он ликвидировал своими силами и продержался, пока не пришла помощь с соседней позиции и добила еще двоих. Настоящий боец! — говорится в комментарии к видео боя. Поделиться

Неудачная попытка штурма армией РФ

В день штурма оккупанты с самого утра приступили к артиллерийской подготовке по подавлению огневых средств Сил обороны Украины.

Гвардейцы вспоминают, что после проведенной артподготовки враг в составе бригады совершил отвлекающий маневр и разведку боем на позиции украинских подразделений.

Расчеты гранатометов Нацгвардии, оказывая помощь соседям, успешно отработали на поражение врага. После чего противник из состава 88 ОМСБр РФ при поддержке подразделения осужденных (Шторм V) начали штурмовые действия в количестве в отделение в направлении позиций переднего края 5 БТГр НГУ, - рассказал воин 5 Слобожанской бригады. Поделиться

При попытке штурма наших позиций минометные расчеты Нацгвардии непрерывно вели огонь на подавление врага. В результате работы артиллерии и во время стрелкового боя враг понес потери в живой силе и вынужден был отойти.