Боєць-нацгвардієць самотужки відбив штурм своєї позиції чотирма окупантами поблизу Кліщіївки.
Армія РФ намагається витіснити НГУ з Кліщіївки
Російські окупаційні війська постійно намагаються вибити Сили оборони України поблизу Кліщіївки, задіюючи штурмові групи.
На цьому напрямку оборону тримають, зокрема й харківські гвардійці з 5 Слобожанської бригади Нацгвардії.
Гвардієць ліквідував двох загарбників і протримався до підходу побратимів із сусідньої позиції .
Невдала спроба штурму армією РФ
У день штурму окупанти з самого ранку розпочали артилерійську підготовку з подавлення вогневих засобів Сил оборони України.
Гвардійці згадують, що після проведеної артпідготовки ворог у складі бригади здійснив відволікаючий маневр та розвідку боєм на позиції українських підрозділів.
Під час спроби штурму наших позицій мінометні розрахунки Нацгвардії безперервно вели вогонь на подавлення ворога. У результаті роботи артилерії та під час стрілецького бою ворог поніс втрати в живій силі та змушений був відійти.
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