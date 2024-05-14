Армія РФ намагається витіснити НГУ з Кліщіївки

Російські окупаційні війська постійно намагаються вибити Сили оборони України поблизу Кліщіївки, задіюючи штурмові групи.

На цьому напрямку оборону тримають, зокрема й харківські гвардійці з 5 Слобожанської бригади Нацгвардії.

Гвардієць ліквідував двох загарбників і протримався до підходу побратимів із сусідньої позиції .

Війна — це про силу духу та жагу до життя: боєць 5 Слобожанської бригади НГУ самотужки тримав позицію проти 4 росіян в районі Кліщіївки. Двох ворогів він ліквідував своїми силами і протримався, доки не надійшла допомога з сусідньої позиції та добила ще двох. Справжній боєць!, — йдеться у коментарі до відео бою. Поширити

Невдала спроба штурму армією РФ

У день штурму окупанти з самого ранку розпочали артилерійську підготовку з подавлення вогневих засобів Сил оборони України.

Гвардійці згадують, що після проведеної артпідготовки ворог у складі бригади здійснив відволікаючий маневр та розвідку боєм на позиції українських підрозділів.

Розрахунки гранатометів Нацгвардії, надаючи допомогу сусідам, успішно відпрацювали на ураження ворога. Після чого противник зі складу 88 ОМСБр РФ при підтримці підрозділу засуджених (Шторм V) розпочали штурмові дії в кількості до відділення в напрямку позицій переднього краю 5 БТГр НГУ, — розповів воїн 5 Слобожанської бригади. Поширити

Під час спроби штурму наших позицій мінометні розрахунки Нацгвардії безперервно вели вогонь на подавлення ворога. У результаті роботи артилерії та під час стрілецького бою ворог поніс втрати в живій силі та змушений був відійти.