Война на Ближнем Востоке вошла в новую фазу
США продолжают терять контроль над ситуацией на Ближнем Востоке
Источник:  Bloomberg

Иранский режим объявил об уничтожении американского истребителя F-15E Strike Eagle. Более того, известно, что еще один самолет США – штурмовик A-10 Thunderbolt II – потерпел катастрофу в районе Персидского залива. По мнению Bloomberg, это свидетельствует о том, что война на Ближнем Востоке развивается точно не так, как на это рассчитывали Штаты.

  • Иран сохранил до половины своих ракетных пусковых установок и имеет тысячу ударных беспилотников.
  • Эта война уже унесла более 5 тысяч жизней.

В Белом доме уже подтвердили СМИ, что одного из членов экипажа F-15E удалось спасти, а другого до сих пор ищут.

Об этих событиях сразу доложили президенту Дональду Трампу, однако тот не захотел комментировать столь серьезные потери.

Как утверждает издание The New York Times, разбившегося в Персидском заливе пилота A-10 также эвакуировали.

Иранское медиа Tasnim News Agency объявило об уничтожении "современного американского истребителя", а также обнародовало первые фотодоказательства — обломки самолета.

Если это действительно правда, то фактически речь идет о первой боевой потере американского истребителя в войне на Ближнем Востоке.

Более того, указано, что в результате иранских атак в Объединенных Арабских Эмиратах остановился крупнейший газоперерабатывающий завод Habshan.

Ситуация вокруг Ормузского пролива продолжает ухудшаться, а США не могут решить эту проблему самостоятельно.

На фоне войны, которая унесла более 5 тысяч жизней, растет и внутреннее давление на Белый дом. Американцы все больше озабочены экономическими последствиями конфликта, в том числе резким ростом цен на топливо.

Больше по теме

Иран нагло требует полного контроля над Ормузским проливом
Иран
Иран похвастался сбитием истребителя США F-15
F-15
США и Израиль атакуют Иран гигантскими бункерными бомбами
бомба

