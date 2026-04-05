Война на Ближнем Востоке вошла в новую фазу

Иранский режим объявил об уничтожении американского истребителя F-15E Strike Eagle. Более того, известно, что еще один самолет США – штурмовик A-10 Thunderbolt II – потерпел катастрофу в районе Персидского залива. По мнению Bloomberg, это свидетельствует о том, что война на Ближнем Востоке развивается точно не так, как на это рассчитывали Штаты.
Главные тезисы
- Иран сохранил до половины своих ракетных пусковых установок и имеет тысячу ударных беспилотников.
- Эта война уже унесла более 5 тысяч жизней.
США продолжают терять контроль над ситуацией на Ближнем Востоке
В Белом доме уже подтвердили СМИ, что одного из членов экипажа F-15E удалось спасти, а другого до сих пор ищут.
Об этих событиях сразу доложили президенту Дональду Трампу, однако тот не захотел комментировать столь серьезные потери.
Как утверждает издание The New York Times, разбившегося в Персидском заливе пилота A-10 также эвакуировали.
Иранское медиа Tasnim News Agency объявило об уничтожении "современного американского истребителя", а также обнародовало первые фотодоказательства — обломки самолета.
Если это действительно правда, то фактически речь идет о первой боевой потере американского истребителя в войне на Ближнем Востоке.
Более того, указано, что в результате иранских атак в Объединенных Арабских Эмиратах остановился крупнейший газоперерабатывающий завод Habshan.
Ситуация вокруг Ормузского пролива продолжает ухудшаться, а США не могут решить эту проблему самостоятельно.
