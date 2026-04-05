Війна на Близькому Сході увійшла в нову фазу

Іранський режим оголосив про знищення американського винищувача F-15E Strike Eagle. Ба більше, відомо, що ще один літак США – штурмовик A-10 Thunderbolt II – зазнав катастрофи в районі Перської затоки. На переконання Bloomberg, це свідчить про те, що війна на Близькому Сході розвивається точно не так, як на це розраховували Штати.
Головні тези:
- Іран зберіг до половини своїх ракетних пускових установок і має тисячі ударних безпілотників.
- Ця війна уже забрала понад 5 тисяч життів.
США продовжують втрачати контроль над ситуацією на Близькому Сході
У Білому домі уже підтвердили ЗМІ, що одного з членів екіпажу F-15E вдалося врятувати, а іншого досі шукають.
Про ці події одразу доповіли президенту Дональду Трампу, проте той не захотів коментувати такі серйозні втрати.
Як стверджує видання The New York Times, пілота A-10, який розбився у Перській затоці, також евакуювали.
Іранське медіа Tasnim News Agency оголосило про знищення "сучасного американського винищувача", а також оприлюднило перші фотодокази — уламки літака.
Якщо це дійсно правда, то фактично йдеться про першу бойову втрату американського винищувача у війні на Близькому Сході.
Ба більше, вказано, що внаслідок іранських атак в Об’єднаних Арабських Еміратах зупинився найбільший газопереробний завод Habshan.
Ситуація навколо Ормузької протоки також продовжує погіршуватися, а США не можуть вирішити цю проблему самостійно.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-