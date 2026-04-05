Війна на Близькому Сході увійшла в нову фазу

Іранський режим оголосив про знищення американського винищувача F-15E Strike Eagle. Ба більше, відомо, що ще один літак США – штурмовик A-10 Thunderbolt II – зазнав катастрофи в районі Перської затоки. На переконання Bloomberg, це свідчить про те, що війна на Близькому Сході розвивається точно не так, як на це розраховували Штати.

США продовжують втрачати контроль над ситуацією на Близькому Сході

У Білому домі уже підтвердили ЗМІ, що одного з членів екіпажу F-15E вдалося врятувати, а іншого досі шукають.

Про ці події одразу доповіли президенту Дональду Трампу, проте той не захотів коментувати такі серйозні втрати.

Як стверджує видання The New York Times, пілота A-10, який розбився у Перській затоці, також евакуювали.

Іранське медіа Tasnim News Agency оголосило про знищення "сучасного американського винищувача", а також оприлюднило перші фотодокази — уламки літака.

Якщо це дійсно правда, то фактично йдеться про першу бойову втрату американського винищувача у війні на Близькому Сході.

Ба більше, вказано, що внаслідок іранських атак в Об’єднаних Арабських Еміратах зупинився найбільший газопереробний завод Habshan.

Ситуація навколо Ормузької протоки також продовжує погіршуватися, а США не можуть вирішити цю проблему самостійно.