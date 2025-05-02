Война РФ против Украины — более 100 боестолкновений произошло на фронте с начала суток

С начала суток на фронте произошло 109 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- На фронте между Россией и Украиной зафиксировано более 100 боевых столкновений за сутки.
- Украинские защитники успешно отбили атаки российских захватчиков в разных направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 2 мая
Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Сегодня противник трижды пытался атаковать позиции наших войск в районе Волчанск на Харьковском направлении.
На Купянском направлении враг с начала суток предпринял три попытки продвинуться к нашим позициям в районе населенных пунктов Колесниковка, Новая Кругляковка и Загрызово, которые успешно отразили украинские защитники.
Агрессор 14 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи населенных пунктов Новое, Зеленая Долина, Колодцы, Мирное, Сергеевка, Грековка и Копанки. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.
На Северском направлении Силы обороны отразили вражеский штурм в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили шесть атак противника в районе Временного Яра и в сторону Новомаркового и Белой Горы. Еще один бой продолжается.
На Торецком направлении враг трижды атаковал позиции наших войск в районах Торецка и Сухой Балки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Тридцать девять раз сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Наши защитники дают оккупанту достойный отпор, семь боев продолжаются. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Полтавка, Малиновка, Новая Полтавка, Гнатовка, Покровск, Новосергеевка, Удачное и Новопавловка.
Оккупанты 15 раз пытались прорваться в районах Ровно, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого и в направлении Отрадного и Богатыря на Новопавловском направлении, были остановлены нашими защитниками, однако три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Красное, Силы обороны успешно отразили две вражеские атаки, еще два боестолкновения остаются незавершенными. Также противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Малиновке. Украинские защитники отбили три атаки захватчиков близ Малой Токмачки и Степного, еще один бой продолжается. Враг нанес авиаудар КАБами по Новоандреевке.
На Курском направлении украинские защитники отбили 13 атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются. Кроме этого, враг нанес пять авиационных ударов, применив девять управляемых бомб, совершил 112 обстрелов, из которых восемь из реактивных систем залпового огня.
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