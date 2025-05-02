Война РФ против Украины — более 100 боестолкновений произошло на фронте с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Торецком направлении враг трижды атаковал позиции наших войск в районах Торецка и Сухой Балки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили шесть атак противника в районе Временного Яра и в сторону Новомаркового и Белой Горы. Еще один бой продолжается.

Агрессор 14 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи населенных пунктов Новое, Зеленая Долина, Колодцы, Мирное, Сергеевка, Грековка и Копанки. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Купянском направлении враг с начала суток предпринял три попытки продвинуться к нашим позициям в районе населенных пунктов Колесниковка, Новая Кругляковка и Загрызово, которые успешно отразили украинские защитники.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Тридцать девять раз сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Наши защитники дают оккупанту достойный отпор, семь боев продолжаются. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Полтавка, Малиновка, Новая Полтавка, Гнатовка, Покровск, Новосергеевка, Удачное и Новопавловка.

Оккупанты 15 раз пытались прорваться в районах Ровно, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого и в направлении Отрадного и Богатыря на Новопавловском направлении, были остановлены нашими защитниками, однако три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Красное, Силы обороны успешно отразили две вражеские атаки, еще два боестолкновения остаются незавершенными. Также противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Малиновке. Украинские защитники отбили три атаки захватчиков близ Малой Токмачки и Степного, еще один бой продолжается. Враг нанес авиаудар КАБами по Новоандреевке.