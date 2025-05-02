Війна РФ проти України — понад 100 боєзіткнень відбулося на фронті від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 02.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Торецькому напрямку ворог тричі атакував позиції наших військ в районах Торецька та Сухої Балки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку наші оборонці успішно відбили шість атак противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового і Білої Гори. Ще один бій наразі триває.

Агресор 14 разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку поблизу населених пунктів Нове, Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Сергіївка, Греківка та Копанки. На даний час продовжуються три боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив три спроби просунутися до наших позицій в районі населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове, які успішно відбили українські захисники.

Сьогодні противник тричі намагався атакувати позиції наших військ в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Тридцять дев’ять разів сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наші захисники дають окупанту гідну відсіч, сім боїв тривають. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Полтавка, Малинівка, Нова Полтавка, Гнатівка, Покровськ, Новосергіївка, Удачне та Новопавлівка.

Окупанти 15 разів намагалися прорватися в районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького та в напрямку Одрадного і Багатиря на Новопавлівському напрямку, були зупинені нашими захисниками, однак три боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Червоне, Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки, ще два боєзіткнення залишаються незавершеними. Також противник застосував некеровані авіаційні ракети по Малинівці. Українські захисники відбили три атаки загарбників поблизу Малої Токмачки та Степового, ще один бій триває. Ворог завдав авіаудару КАБами по Новоандріївці.