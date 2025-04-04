Война РФ против Украины. Лиманское направление стало самым горячим на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16:00 04.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 13 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Андреевка, Сухая Балка, Елизаветовка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили десять вражеских атак. Враг нанес авиационных ударов управляемыми бомбами по районам Покровска и Сухого Яра.

На Торецком направлении противник атаковал в районах Крымского, Дачного, Торецкого, Леонидовки и в направлении Делиевки, совершив 13 попыток улучшить свое положение. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении с начала суток произошло два боестолкновения вблизи Белогоровки и в направлении Верхнекаменского, сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении враг 28 раз атаковал в сторону населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Грековка, Ольга, Новосергеевка, Новое и вблизи Надежды. В настоящее время продолжаются бои в 14 локациях.

В Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районах Волчанска и в сторону Каменки.

Сегодня на Новопавловском направлении вражеские подразделения пять раз атаковали позиции наших войск вблизи Константинополя и Разлива, а также нанесли авиационные удары по району Богатыря. Четыре атаки продолжаются до сих пор.

Сегодня враг однажды атаковал позиции наших защитников в районе Новоселки на Гуляйпольском направлении. В то же время наносил авиаудары по Новополю, Гуляйполю и Новодаровке.

На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения. Враг пытается продвинуться вблизи Малых Щербаков и Степного, два боя еще продолжаются.