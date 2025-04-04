Війна РФ проти України. Лиманський напрямок став найгарячішим на фронті

Агресор надалі не відмовляється від своїх планів щодо окупації території України, продовжує тиснути на позиції наших підрозділів. Загалом від початку доби відбулося 81 бойове зіткнення.
Головні тези:
- Ворожі сили продовжують атакувати на Лиманському напрямку, здійснивши 28 нападів на населені пункти та локації протягом одного дня.
- Ситуація на фронті загострилась: українські війська успішно відбивають спроби просунутися ворога біля Кам’янки, Вовчанська та інших районів.
- На інших напрямках також спостерігаються інтенсивні зіткнення та спроби ворога покращити своє положення через атаки та авіаційні удари.
Актуальна ситуація на фронті 4 квітня
Оперативна інформація станом на 16:00 04.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.
Сили оборони успішно зупинили дві спроби противника просунутись уперед на Куп’янському напрямку поблизу Загризового.
На Лиманському напрямку ворог 28 разів атакував у бік населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Греківка, Ольгівка, Новосергіївка, Нове та поблизу Надії. Наразі тривають бої у 14 локаціях.
На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки та в напрямку Верхньокам’янського, наразі триває одне боєзіткнення.
На Торецькому напрямку противник атакував у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та в напрямку Диліївки, здійснивши 13 спроб покращити своє положення. Три боєзіткнення наразі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 13 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Андріївка, Суха Балка, Єлизаветівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили десять ворожих атак. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах Покровська та Сухого Яру.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворожі підрозділи п’ять разів атакували позиції наших військ поблизу Костянтинополя та Розливу, а також завдали авіаційних ударів по району Багатиря. Чотири атаки тривають досі.
Сьогодні ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Новосілки на Гуляйпільському напрямку. Водночас завдавав авіаударів по Новополю, Гуляйполю та Новодарівці.
На Оріхівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Ворог намагається просунутись поблизу Малих Щербаків та Степового, два бої ще тривають.
У Курській області українські оборонці відбили сім атак загарбників. Також противник завдав трьох авіаційних ударів, скинувши при цьому п’ять керованих бомб, і здійснив 211 артилерійських обстрілів. Наразі бої тривають у двох локаціях.
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