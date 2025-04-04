Війна РФ проти України. Лиманський напрямок став найгарячішим на фронті

Оперативна інформація станом на 16:00 04.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

Сили оборони успішно зупинили дві спроби противника просунутись уперед на Куп’янському напрямку поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку ворог 28 разів атакував у бік населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Греківка, Ольгівка, Новосергіївка, Нове та поблизу Надії. Наразі тривають бої у 14 локаціях.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки та в напрямку Верхньокам’янського, наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку противник атакував у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та в напрямку Диліївки, здійснивши 13 спроб покращити своє положення. Три боєзіткнення наразі тривають.