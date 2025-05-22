Война РФ против Украины — на фронте произошло почти 70 боев с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В Торецком направлении захватчики трижды атаковали в районах Романовки, Торецкая и Дилиевки.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Северском направлении наши защитники остановили две атаки противника в районах Григоровки и Белогоровки.

На Лиманском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское и Редкодуб.

На Купянском направлении враг дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки и Новой Кругляковки. Силы обороны успешно отбили обе вражеские атаки.

На Покровском направлении в течение дня противник 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям. Шесть столкновений продолжаются до сих пор. Также враг нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Покровск, Степановка, Новоторецкое, Игнатовка.

На Новопавловском направлении агрессор девять раз атаковал по направлениям Шевченко и Новополя. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении враг однажды атаковал Высокое. Наши защитники успешно отразили попытку оккупантов продвинуться вперед. Кроме того, авиационных ударов потерпел населенный пункт Гуляйполе.

В Ореховском направлении враг сегодня провел два наступательных действия в направлении Новоданиловки. В то же время были нанесены авиационные удары по населенным пунктам Каменское и Степногорск.