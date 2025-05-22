Война РФ против Украины — на фронте произошло почти 70 боев с начала суток

С начала 22 мая на фронте произошло 69 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
Главные тезисы
- Всего за одни сутки произошло 69 боевых столкновений между Вооруженными Силами Украины и армией РФ.
- В разных районах Харьковского, Купянского, Лиманского, Северского, Краматорского и других направлений прошли многочисленные атаки и контратаки.
Актуальная ситуация на фронте 22 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.05.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении противник четырежды атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении враг дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки и Новой Кругляковки. Силы обороны успешно отбили обе вражеские атаки.
На Лиманском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское и Редкодуб.
На Северском направлении наши защитники остановили две атаки противника в районах Григоровки и Белогоровки.
На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах Часового Яра и Белой Горы.
В Торецком направлении захватчики трижды атаковали в районах Романовки, Торецкая и Дилиевки.
На Покровском направлении в течение дня противник 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям. Шесть столкновений продолжаются до сих пор. Также враг нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Покровск, Степановка, Новоторецкое, Игнатовка.
На Новопавловском направлении агрессор девять раз атаковал по направлениям Шевченко и Новополя. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.
На Гуляйпольском направлении враг однажды атаковал Высокое. Наши защитники успешно отразили попытку оккупантов продвинуться вперед. Кроме того, авиационных ударов потерпел населенный пункт Гуляйполе.
В Ореховском направлении враг сегодня провел два наступательных действия в направлении Новоданиловки. В то же время были нанесены авиационные удары по населенным пунктам Каменское и Степногорск.
На Курщине в настоящее время уже зафиксировано девять боевых столкновений. Враг нанес такое же количество авиационных ударов, сбросив 12 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 130 артиллерийских обстрелов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.
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