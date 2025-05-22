Війна РФ проти України — на фронті відбулося майже 70 боїв від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 22.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Торецькому напрямку загарбники тричі атакували в районах Романівки, Торецька та Диліївки.

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах Часового Яру та Білої Гори. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Сіверському напрямку наші захисники зупинили дві атаки противника в районах Григорівки та Білогорівки.

На Лиманському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Торське та Рідкодуб.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій у районах Петропавлівки та Нової Кругляківки. Сили оборони успішно відбили обидві ворожі атаки.

На Харківському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Покровському напрямку протягом дня противник 20 разів намагався просунутися до наших позицій. Шість зіткнень тривають дотепер. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Степанівка, Новоторецьке, Гнатівка.

На Новопавлівському напрямку агресор дев’ять разів атакував у напрямках Шевченка та Новополя. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз атакував Високе. Наші захисники успішно відбили спробу окупантів просунутися вперед. Крім того, авіаційних ударів зазнав населений пункт Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог сьогодні провів дві наступальні дії в напрямку Новоданилівки. Водночас було завдано авіаційних ударів по населених пунктах Кам’янське та Степногірськ.