Война РФ против Украины — на фронте с начала суток произошло 75 боевых столкновений

Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 75 боевых столкновений.
Главные тезисы
- 75 боевых столкновений произошли на фронте военного конфликта между Россией и Украиной за одни сутки.
- Украинские защитники успешно удерживают оборону, отражая атаки вражеских подразделений в разных направлениях.
- Военные действия разворачиваются на Харьковском, Купянском, Лиманском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Гуляйпольском, Ореховском и Курском направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 6 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 06.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиаударов по Березовке, Казачьей Лопани и Дворичанскому.
На Купянском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в районе Песчаного, боестолкновения продолжаются.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила 11 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новое, Колодец, Ямполевка и в направлениях Новомихайловки, Торского. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Дачного, Дилиевки, Торецкая и Леонидовки, где Силы обороны отразили семь штурмов российских подразделений, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.
С начала суток на Покровском направлении противник предпринял 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиново, Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Котляровка, Преображенка, Андреевка, Богдановка. Силы обороны сдерживают напор и уже отразили 21 атаку противника. Под вражескими авиаударами оказались Бересток, Покровск.
На Новопавловском направлении украинские воины отбивают три атаки оккупационной армии в районах населенных пунктов Разлив и Константинополь, одна попытка штурма наших позиций уже остановлена.
На Гуляйпольском направлении наши подразделения отразили две атаки в районе Привольного.
На Ореховском направлении наши защитники успешно остановили три вражеских атаки в сторону Щербаков и Каменского. Авиаудары КАБы получили Новопавловка, Орехов и Новоандреевка.
На Курском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков, еще шесть боестолкновений продолжаются. Кроме того, враг совершил 93 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 13 — из реактивных систем залпового огня, нанес пять авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб.
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