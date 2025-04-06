Война РФ против Украины — на фронте с начала суток произошло 75 боевых столкновений

Оперативная информация по состоянию на 16.00 06.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Дачного, Дилиевки, Торецкая и Леонидовки, где Силы обороны отразили семь штурмов российских подразделений, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила 11 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новое, Колодец, Ямполевка и в направлениях Новомихайловки, Торского. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Харьковском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиаударов по Березовке, Казачьей Лопани и Дворичанскому.

С начала суток на Покровском направлении противник предпринял 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиново, Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Котляровка, Преображенка, Андреевка, Богдановка. Силы обороны сдерживают напор и уже отразили 21 атаку противника. Под вражескими авиаударами оказались Бересток, Покровск.

На Новопавловском направлении украинские воины отбивают три атаки оккупационной армии в районах населенных пунктов Разлив и Константинополь, одна попытка штурма наших позиций уже остановлена.

На Гуляйпольском направлении наши подразделения отразили две атаки в районе Привольного.

На Ореховском направлении наши защитники успешно остановили три вражеских атаки в сторону Щербаков и Каменского. Авиаудары КАБы получили Новопавловка, Орехов и Новоандреевка.