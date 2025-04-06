Війна РФ проти України — на фронті від початку доби відбулося 75 бойових зіткнень
Категорія
Україна
Дата публікації

Війна РФ проти України — на фронті від початку доби відбулося 75 бойових зіткнень

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Загалом від початку доби відбулося 75 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Українські війська тримають оборону на фронті, невідступно захищаючи свої позиції від російської агресії.
  • За останню добу відбулося 75 бойових зіткнень на різних напрямках, де ворог намагається прорвати оборону українських військ.
  • На різних напрямках фронту українські захисники відбили десятки атак ворожих підрозділів, стримуючи їхні наступальні дії.

Актуальна ситуація на фронті 6 квітня

Оперативна інформація станом на 16.00 06.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів по Березівці, Козачій Лопані та Дворічанському.

  • На Куп’янському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів у районі Піщаного, боєзіткнення тривають.

  • Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців в районах населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Новомихайлівки, Торського. Наразі тривають п’ять боєзіткнень.

  • На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки, де Сили оборони відбили сім штурмів російських підрозділів, ще три боєзіткнення тривають дотепер.

  • З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 21 атаку противника. Під ворожими авіаударами опинилися Бересток, Покровськ.

  • На Новопавлівському напрямку українські воїни відбивають три атаки окупаційної армії в районах населених пунктів Розлив та Костянтинопіль, одну спробу штурму наших позицій вже зупинено.

  • На Гуляйпільському напрямку наші підрозділи відбили дві атаки в районі Привільного.

  • На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки у бік Щербаків та Кам’янського. Авіаударів КАБами зазнали Новопавлівка, Оріхів та Новоандріївка.

  • На Курському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак загарбників, ще шість боєзіткнень тривають. Крім того, ворог здійснив 93 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 — із реактивних систем залпового вогню, завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб.

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