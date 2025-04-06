Війна РФ проти України — на фронті від початку доби відбулося 75 бойових зіткнень

Оперативна інформація станом на 16.00 06.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки, де Сили оборони відбили сім штурмів російських підрозділів, ще три боєзіткнення тривають дотепер.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців в районах населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Новомихайлівки, Торського. Наразі тривають п’ять боєзіткнень.

На Куп’янському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів у районі Піщаного, боєзіткнення тривають.

На Харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів по Березівці, Козачій Лопані та Дворічанському.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 21 атаку противника. Під ворожими авіаударами опинилися Бересток, Покровськ.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбивають три атаки окупаційної армії в районах населених пунктів Розлив та Костянтинопіль, одну спробу штурму наших позицій вже зупинено.

На Гуляйпільському напрямку наші підрозділи відбили дві атаки в районі Привільного.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки у бік Щербаків та Кам’янського. Авіаударів КАБами зазнали Новопавлівка, Оріхів та Новоандріївка.