Война России против стран Балтии. Что может стать поводом — прогноз политолога

Война России со странами Балтии может начаться по поводу восстания поляков в Беларуси.

Как РФ может начать войну со странами Балтии

Такое мнение озвучил австрийский политолог Густав Грессель в эфире Bild, комментируя карту российско-белорусских учений "Запад-2017". Хотя на словах они и были оборонительными и антитеррористическими, по существу ВС РФ отрабатывали тогда нападение на страны НАТО по нескольким направлениям.

По словам Гресселя, поводом для войны по такому сценарию может стать инсценировка восстания польского меньшинства в Гродненской области Беларуси, якобы поддержанного странами Балтии. Для защиты союзника их атакует Россия.

Политолог отметил, что сейчас все силы ВС РФ стянуты в Украине, воевать в Прибалтике некому. Но если Россия победит ВСУ, то закаленные в боях части могут быть переброшены на новую войну. Об этом регионе говорит недавнее воспроизведение Ленинградского военного округа.

По мнению политолога, в случае новой войны все будет зависеть от того, как быстро страны Балтии и Польша проведут мобилизацию и остановят ли ВС РФ на границе.

Тогда НАТО перебросит сухопутные резервы и использует аэродромы Швеции для завоевания преимущества в воздухе. Грессель считает, что Россия не будет применять ядерное оружие, а ограничится конвенционной войной. Ядерные угрозы могут возникнуть после захвата стран Балтии, чтобы вынудить Запад признать их частью РФ.

Страны Балтии готовятся к обороне

Эстония, Латвия и Литва построят противомобильные оборонительные сооружения на границах с Россией и Белоруссией. Министры обороны стран Балтии утвердили концепцию строительства и подписали соглашение еще в январе. Целью этих сооружений является предотвращение военного конфликта в регионе.

Основу этой оборонной линии составят более 1000 бетонных бункеров. Только на российско-эстонской границе планируется построить 600 таких построек, стоимость которых оценивается в 60 миллионов евро. Поблизости также будут оборудованы склады с боеприпасами, а также дополнительные фортификации — противотанковые мины, рвы, бруновая спираль и бетонные пирамиды, известные как "зубы дракона".

Утверждается, что проект планируют реализовать в максимально короткие сроки из-за опасений близкого нападения на страны Балтии.

Воин "Латвиец" рассказал о планах РФ захватить планы Балтии

"Латвиец" — боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, экс-боец "Кракена" в интервью о том, когда Путин нападет на страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию, о том, как латвийцы поддерживают Украину и российских ждунов в Латвии, кому и как готовиться к войне, а также об АЗОВ, Центурии, Nord Storm и Культ Ножа.

В 2017 году Никита приехал на несколько дней в Украину, но остался здесь до сих пор. Вместе со своими собратьями он создал "Культ Ножа", обучающий технике самообороны с ножом и формацию Nord Storm, участники которой сейчас воюют в составе разных подразделений. Сейчас "Латвиец" является бойцом 3-й Штурмовой, в которой он воюет не только за свободу и независимость Украины, но и за безопасность Латвии.