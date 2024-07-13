Війна Росії проти країн Балтії. Що може стати приводом — прогноз політолога

Як РФ може почати війну з країнами Балтії

Таку думку озвучив австрійський політолог Густав Грессель в ефірі Bild, коментуючи мапу російсько-білоруських навчань "Захід-2017". Хоча на словах вони й були оборонними та антитерористичними, по суті ЗС РФ відпрацьовували тоді напад на країни НАТО з кількох напрямків.

За словами Гресселя, приводом для війни за таким сценарієм може стати інсценування повстання польської меншини у Гродненській області Білорусі, яку нібито підтримали країни Балтії. Для захисту союзника їх у відповідь атакує Росія.

Політолог зазначив, що зараз усі сили ЗС РФ стягнуті в Україні, воювати в Прибалтиці нема кому. Але якщо Росія переможе ЗСУ, то загартовані в боях частини можуть перекинути на нову війну. Про увагу до цього регіону говорить нещодавнє відтворення Ленінградського військового округу.

На думку політолога, у разі нової війни все залежатиме від того, як швидко країни Балтії та Польща проведуть мобілізацію та чи зупинять ЗС РФ на кордоні.

Тоді НАТО перекине туди сухопутні резерви та використовує аеродроми Швеції для захоплення переваги у повітрі. Грессель вважає, що Росія не застосовуватиме ядерної зброї, а обмежиться конвенційною війною. Ядерні погрози можуть виникнути після захоплення країн Балтії, щоб змусити Захід визнати їх частиною РФ.

Країни Балтії готуються до оборони

Естонія, Латвія та Литва побудують протимобільні оборонні споруди на кордонах з Росією і Білоруссю. Міністри оборони країн Балтії затвердили концепцію будівництва та підписали відповідну угоду ще у січні. Метою цих споруд є запобігання військового конфлікту в регіоні.

Основу цієї оборонної лінії складатимуть понад 1000 бетонних бункерів. Тільки на російсько-естонському кордоні планується збудувати 600 таких споруд, вартість яких оцінюється у 60 мільйонів євро. Поблизу також будуть обладнані склади з боєприпасами, а також додаткові фортифікації — протитанкові міни, рови, брунова спіраль і бетонні піраміди, відомі як "зуби дракона".

Стверджується, що проект планують реалізувати у максимально короткі строки через побоювання близького нападу на країни Балтії.

Воїн "Латвієць" розповів про плани РФ захопити плани Балтії

"Латвієць" — боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, екс-боєць "Кракена" в інтерв'ю про те, коли Путін нападе на країни Балтії — Латвію, Литву та Естонію, про те, як латвійці підтримують Україну та російських ждунів у Латвії, кому і як готуватися до війни, а також про АЗОВ, Центурію, Nord Storm та Культ Ножа.

2017 року Микита приїхав на кілька днів до України, але залишився тут і досі. Разом зі своїми побратимами він створив "Культ Ножа", який навчає техніки самооборони з ножем та формацію Nord Storm, учасники якої зараз воюють у складі різних підрозділів. Наразі "Латвієць" є бійцем 3-ї Штурмової, в якій він воює не лише за свободу та незалежність України, а й за безпеку Латвії.