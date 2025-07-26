Война России против Украины — 69 боевых столкновений с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников с начала суток.
Главные тезисы
- На фронте между Украиной и Россией зафиксировано 69 боевых столкновений за сутки.
- Украинские защитники успешно отразили 6 вражеских атак на разных направлениях.
- Российские захватчики предприняли 3 авиаудара и 162 обстрела позиций украинских войск.
Актуальная ситуация на фронте 26 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Шесть вражеских атак сегодня отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес трех авиаударов, сбросил шесть КАБов, и произвел 162 обстрела, в том числе два — из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Старицы и в районе Волчанска. Наши воины дали достойный отпор.
На Купянском направлении противник совершил атаку на позиции украинских войск в районах Радьковки, Купянска и Загрызового.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Зеленый Гай, Грековка, Шандриголово, Колодец, Карповка и Торское. Силы обороны успешно остановили девять попыток продвижения противника, два боя продолжаются.
На Краматорском направлении противник однажды безуспешно атаковал позиции сил обороны.
На Торецком направлении сегодня захватчик один раз атаковал в Торецком районе.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 35 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Покровск, Зверевое, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 27 атак. Восемь боевых столкновений до сих пор продолжаются.
Сегодня на Новопавловском направлении противник дважды атаковал вблизи Темировки, боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удар по Белогорью.
На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в Каменском районе. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Приднепровском направлении враг четырежды пытался прорваться на позиции украинских войск. Также захватчики нанесли авиаудар по Одрадокаменке.
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