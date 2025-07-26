Война России против Украины — 69 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Шесть вражеских атак сегодня отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес трех авиаударов, сбросил шесть КАБов, и произвел 162 обстрела, в том числе два — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Старицы и в районе Волчанска. Наши воины дали достойный отпор.

На Купянском направлении противник совершил атаку на позиции украинских войск в районах Радьковки, Купянска и Загрызового.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Зеленый Гай, Грековка, Шандриголово, Колодец, Карповка и Торское. Силы обороны успешно остановили девять попыток продвижения противника, два боя продолжаются.

На Краматорском направлении противник однажды безуспешно атаковал позиции сил обороны.