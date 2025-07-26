Війна Росії проти України — 69 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 26.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Шість ворожих атак сьогодні відбили українські захисники на Північно–Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав трьох авіаударів, скинув шість КАБів, та здійснив 162 обстріли, зокрема два — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Стариці та в районі Вовчанська. Наші воїни дали гідну відсіч.

На Куп’янському напрямку противник здійснив атаку на позиції українських військ у районах Радьківки, Куп’янська та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське. Сили оборони успішно зупинили дев’ять спроб просування противника, два бої тривають.

На Краматорському напрямку противник один раз безуспішно атакував позиції Сил оборони.