Війна Росії проти України — 69 бойових зіткнень від початку доби

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 69 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Зафіксовано 69 бойових зіткнень на фронті між українськими та російськими військами.
- Українські захисники відбили 6 ворожих атак на різних напрямках.
- Ворог здійснив 3 авіаудари та 162 обстріли, пробуючи просунутися на позиції українських військ.
Актуальна ситуація на фронті 26 липня
Оперативна інформація станом на 16:00 26.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Шість ворожих атак сьогодні відбили українські захисники на Північно–Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав трьох авіаударів, скинув шість КАБів, та здійснив 162 обстріли, зокрема два — із реактивної системи залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Стариці та в районі Вовчанська. Наші воїни дали гідну відсіч.
На Куп’янському напрямку противник здійснив атаку на позиції українських військ у районах Радьківки, Куп’янська та Загризового.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське. Сили оборони успішно зупинили дев’ять спроб просування противника, два бої тривають.
На Краматорському напрямку противник один раз безуспішно атакував позиції Сил оборони.
На Торецькому напрямку сьогодні загарбник один раз атакував в районі Торецька.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 35 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак. Вісім бойових зіткнень досі тривають.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник двічі атакував поблизу Темирівки, боєзіткнення тривають.
На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала удару по Білогір’ю.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Кам’янського. Одне боєзіткнення триває до цього часу.
На Придніпровському напрямку ворог чотири рази намагався прорватися на позиції українських військ. Також загарбники завдали авіаудару по Одрадокам’янці.
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