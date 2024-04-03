Война России против Украины. В Гааге 44 страны приняли важное решение
Категория
Мир
Дата публикации

Война России против Украины. В Гааге 44 страны приняли важное решение

Гаага
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Источник:  online.ua

Утром 3 апреля официально стало известно, что 44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов России на фоне ее захватнической войны против Украины.

Конференция в Гааге. Что известно о результатах встречи

Политическую декларацию конференции, которая получила название "Восстановление справедливости для Украины", поддержали 44 союзника Киева.

В первую очередь речь идет о:

  1. о создании спецтрибунала касательно преступлений агрессии РФ;

  2. использование замороженных активов РФ в пользу Украины

Свои подписи под этим документом поставили: Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Украина.

Стоит отметить, что в общей сложности участниками конференции были 57 стран.

Союзники Украины еще раз подтвердили намерения работать над созданием спецтрибунала, а также приложить максимум усилий для наказания российского диктатора Владимира Путина и его приспешников.

Кроме того, участники конференции в Гааге приветствуют начало работы Реестра ущерба, который со 2 апреля начал принимать заявки.

Страны-подписанты уверяют, что суверенные активы РФ в их юрисдикции останутся замороженными, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и не оплатит нанесенный ущерб.

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С заявлением на этот счет выступил шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

По его словам, если в начале полномасштабной войны к идее спецтрибунала относились скептически, то теперь ее поддерживают многие страны, и она нашла отражение в итоговой декларации конференции.

Благодарен всем странам, признающим важность результатов в этом вопросе. Убежден, что мы, работая вместе, сможем найти все необходимые решения, чтобы суд стал реальностью. Нужен еще один рывок, чтобы завершить это дело.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины

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