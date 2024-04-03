Война России против Украины. В Гааге 44 страны приняли важное решение

Утром 3 апреля официально стало известно, что 44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов России на фоне ее захватнической войны против Украины.
Конференция в Гааге. Что известно о результатах встречи
Политическую декларацию конференции, которая получила название "Восстановление справедливости для Украины", поддержали 44 союзника Киева.
В первую очередь речь идет о:
о создании спецтрибунала касательно преступлений агрессии РФ;
использование замороженных активов РФ в пользу Украины
Свои подписи под этим документом поставили: Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Украина.
Стоит отметить, что в общей сложности участниками конференции были 57 стран.
Союзники Украины еще раз подтвердили намерения работать над созданием спецтрибунала, а также приложить максимум усилий для наказания российского диктатора Владимира Путина и его приспешников.
Кроме того, участники конференции в Гааге приветствуют начало работы Реестра ущерба, который со 2 апреля начал принимать заявки.
Страны-подписанты уверяют, что суверенные активы РФ в их юрисдикции останутся замороженными, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и не оплатит нанесенный ущерб.
Как в Украине отреагировали на решение своих союзников в Гааге
С заявлением на этот счет выступил шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.
По его словам, если в начале полномасштабной войны к идее спецтрибунала относились скептически, то теперь ее поддерживают многие страны, и она нашла отражение в итоговой декларации конференции.
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