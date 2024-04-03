Война России против Украины. В Гааге 44 страны приняли важное решение

Утром 3 апреля официально стало известно, что 44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов России на фоне ее захватнической войны против Украины.

Конференция в Гааге. Что известно о результатах встречи

Политическую декларацию конференции, которая получила название "Восстановление справедливости для Украины", поддержали 44 союзника Киева.

В первую очередь речь идет о:

о создании спецтрибунала касательно преступлений агрессии РФ; использование замороженных активов РФ в пользу Украины

Свои подписи под этим документом поставили: Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Украина.

Стоит отметить, что в общей сложности участниками конференции были 57 стран.

Союзники Украины еще раз подтвердили намерения работать над созданием спецтрибунала, а также приложить максимум усилий для наказания российского диктатора Владимира Путина и его приспешников.

Кроме того, участники конференции в Гааге приветствуют начало работы Реестра ущерба, который со 2 апреля начал принимать заявки.

Страны-подписанты уверяют, что суверенные активы РФ в их юрисдикции останутся замороженными, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и не оплатит нанесенный ущерб.

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С заявлением на этот счет выступил шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

По его словам, если в начале полномасштабной войны к идее спецтрибунала относились скептически, то теперь ее поддерживают многие страны, и она нашла отражение в итоговой декларации конференции.

Two years ago, everyone flatly rejected the idea of a Special tribunal for the crime of Russian aggression against Ukraine. A year ago, it appeared to be mired in disputes between states. Nowadays, the majority of them have a clear understanding that there is no alternative to… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 2, 2024