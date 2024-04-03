Війна Росії проти України. У Гаазі 44 країни ухвали важливе рішення
Категорія
Світ
Дата публікації

Війна Росії проти України. У Гаазі 44 країни ухвали важливе рішення

Гаага
Джерело:  online.ua

Вранці 3 квітня офіційно стало відомо, що 44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів Росії на тлі її загарбницької війни проти України.

Конференція у Гаазі. Що відомо про результати зустрічі

Політичну декларацію конференції, яка отримала назву "Відновлення справедливості для України", підтримали 44 союзники України.

Насамперед йдеться про:

  1. створенню спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ;

  2. використання заморожених активів РФ на користь України.

Свої підписи під цим документом поставили: Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Британія і США.

Варто зазначити, що загалом учасниками конференції стали 57 країн.

Союзники України вкотре підтвердили наміри працювати над створенням спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України, а також докласти максимуму зусиль для покарання російського диктатора Володимира Путіна та його посіпак.

Окрім того, учасники конференції у Гаазі вітають початок роботи Реєстру збитків, який з 2 квітня почав приймати заявки.

Країни-підписанти запевняють, що суверенні активи РФ у їхній юрисдикції залишаться замороженими, доки Росія не припинить агресію проти України і не сплатить за завдані збитки.

Як в Україні відреагували на рішення своїх союзників у Гаазі

З заявою з цього приводу виступив шеф української дипломатії Дмитро Кулеба.

За його словами, якщо на початку повномасштабної війни до ідеї спецтрибуналу ставилися скептично, то тепер її підтримують багато країн і вона знайшла відображення у підсумковій декларації конференції.

Вдячний усім країнам, які визнають важливість результатів у цьому питанні. Переконаний, що ми, працюючи разом, зможемо знайти усі необхідні рішення, щоби трибунал став реальністю. Потрібен ще один ривок, щоб завершити цю справу

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Глава МЗС України

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