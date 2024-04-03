Війна Росії проти України. У Гаазі 44 країни ухвали важливе рішення

Вранці 3 квітня офіційно стало відомо, що 44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів Росії на тлі її загарбницької війни проти України.

Конференція у Гаазі. Що відомо про результати зустрічі

Політичну декларацію конференції, яка отримала назву "Відновлення справедливості для України", підтримали 44 союзники України.

Насамперед йдеться про:

створенню спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ; використання заморожених активів РФ на користь України.

Свої підписи під цим документом поставили: Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Британія і США.

Варто зазначити, що загалом учасниками конференції стали 57 країн.

Союзники України вкотре підтвердили наміри працювати над створенням спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України, а також докласти максимуму зусиль для покарання російського диктатора Володимира Путіна та його посіпак.

Окрім того, учасники конференції у Гаазі вітають початок роботи Реєстру збитків, який з 2 квітня почав приймати заявки.

Країни-підписанти запевняють, що суверенні активи РФ у їхній юрисдикції залишаться замороженими, доки Росія не припинить агресію проти України і не сплатить за завдані збитки.

Як в Україні відреагували на рішення своїх союзників у Гаазі

З заявою з цього приводу виступив шеф української дипломатії Дмитро Кулеба.

За його словами, якщо на початку повномасштабної війни до ідеї спецтрибуналу ставилися скептично, то тепер її підтримують багато країн і вона знайшла відображення у підсумковій декларації конференції.

Two years ago, everyone flatly rejected the idea of a Special tribunal for the crime of Russian aggression against Ukraine. A year ago, it appeared to be mired in disputes between states. Nowadays, the majority of them have a clear understanding that there is no alternative to… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 2, 2024