Війна в Україні перевернула уявлення західних стратегів про ведення бойових дій

Аналітик з Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос зазначає, що широке використання БпЛА у розв'язаній Росією злочинній війні проти України збільшило уразливість наземних армій та військової техніки.

Як широке використання дронів повністю змінило уявлення про ведення війни

В Україні на 100% відбуваються перегони озброєнь із використанням штучного інтелекту між українцями та росіянами, — підкреслив Баррос. Поширити

Він зазначив, що певну інтеграцію БпЛА та штучного інтелекту використовували як українські військові, так і російські окупанти.

Аналітик (ISW) підкреслює що доказів використання дронів з ШІ для завдання ударів у війні в Україні наразі не має.

Однак БпЛА із системами штучного інтелекту точно використовувались в цілях розвідки обома сторонами.

Аналітик також додає, що наразі вже існують системи для ураження дронів шляхом підриву радіочастот зв'язку, які оператор використовує для управління.

При цьому Баррос попереджає, що використання ШІ може дозволити заздалегідь програмувати БпЛА на виявлення та ураження певних цілей без взаємодії з оператором.

Він також зазначив, що не має інформації про те, чи випереджає Україна або Росія одна одну в гонці за використання БпЛА з ШІ.

Умови на полі бою вимагають такого роду рішень. І це відбувається набагато швидше, ніж думає більшість людей у Вашингтоні, — наголошує аналітик. Поширити

Дрони у війні в Україні повністю змінили всі військові доктрини

У матеріалі видання зазначається, що окремі технологічні рішення на полі бою у війні в Україні стали реальним кошмаром як для військових стратегів, так і для самих військових.

Маневр у сучасній війні надзвичайно складно здійснити, і це пов'язано з тактичними інноваціями дронів. Тепер жоден військовий теоретик не має відповіді або рішення, як відновити маневреність на полі бою, — підкреслює Баррос. Поширити

У матеріалі видання зазначається, військові аналітики спантеличені змінами принципів воєнного часу.

Попередні військові доктрини США, НАТО, РФ значною мірою були визнані недійсними через реалії війни з використанням дронів. Тактична несподіванка тепер практично усунена завдяки неймовірному поширенню дешевих дронів-квадрокоптерів, — наголошує аналітик ISW. Поширити

За словами Барроса, зміна військових доктрин стала однією з причин вкрай обмежених успіхів контрнаступу ЗСУ у 2023 році.

Російські окупанти змогли успішно використати можливості розвідки за допомогою дронів у тандемі з артилерійськими ударами й ударами безпілотників, щоб послабити ЗСУ, перш ніж вони змогли рушити на російські позиції.