Війна в Україні перевернула уявлення західних стратегів про ведення бойових дій

Аналітик з Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос зазначає, що широке використання БпЛА у розв'язаній Росією злочинній війні проти України збільшило уразливість наземних армій та військової техніки.
Як широке використання дронів повністю змінило уявлення про ведення війни
Він зазначив, що певну інтеграцію БпЛА та штучного інтелекту використовували як українські військові, так і російські окупанти.
Аналітик (ISW) підкреслює що доказів використання дронів з ШІ для завдання ударів у війні в Україні наразі не має.
Однак БпЛА із системами штучного інтелекту точно використовувались в цілях розвідки обома сторонами.
Аналітик також додає, що наразі вже існують системи для ураження дронів шляхом підриву радіочастот зв'язку, які оператор використовує для управління.
При цьому Баррос попереджає, що використання ШІ може дозволити заздалегідь програмувати БпЛА на виявлення та ураження певних цілей без взаємодії з оператором.
Він також зазначив, що не має інформації про те, чи випереджає Україна або Росія одна одну в гонці за використання БпЛА з ШІ.
Дрони у війні в Україні повністю змінили всі військові доктрини
У матеріалі видання зазначається, що окремі технологічні рішення на полі бою у війні в Україні стали реальним кошмаром як для військових стратегів, так і для самих військових.
У матеріалі видання зазначається, військові аналітики спантеличені змінами принципів воєнного часу.
За словами Барроса, зміна військових доктрин стала однією з причин вкрай обмежених успіхів контрнаступу ЗСУ у 2023 році.
Російські окупанти змогли успішно використати можливості розвідки за допомогою дронів у тандемі з артилерійськими ударами й ударами безпілотників, щоб послабити ЗСУ, перш ніж вони змогли рушити на російські позиції.
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