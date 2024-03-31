Аналитик из Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос отмечает, что широкое использование БпЛА в развязанной Россией преступной войне против Украины увеличило уязвимость наземных армий и военной техники.

Как широкое использование дронов полностью изменило представление о ведении войны

В Украине на 100% проходят гонки вооружений с использованием искусственного интеллекта между украинцами и россиянами, — подчеркнул Баррос. Поделиться

Он отметил, что определенную интеграцию БПЛА и искусственного интеллекта использовали как украинские военные, так и российские оккупанты.

Аналитик (ISW) подчеркивает, что доказательств использования дронов с ИИ для нанесения ударов в войне в Украине пока нет.

Однако БПЛА с системами искусственного интеллекта точно использовались в целях разведки обеими сторонами.

Аналитик также добавляет, что уже существуют системы для поражения дронов путем подрыва радиочастот связи, которые оператор использует для управления.

При этом Баррос предупреждает, что использование ИИ может позволить заранее программировать БПЛА для выявления и поражения определенных целей без взаимодействия с оператором.

Он также отметил, что нет информации о том, опережает ли Украина или Россия друг друга в гонке за использование БпЛА с ИИ.

Условия на поле боя требуют такого рода решений. И это происходит гораздо быстрее, чем думают большинство людей в Вашингтоне, — отмечает аналитик. Поделиться

Дроны в войне в Украине полностью изменили все военные доктрины

В материале издания отмечается, что отдельные технологические решения на поле боя в войне в Украине стали реальным кошмаром как военных стратегов, так и самих военных.

Маневр в современной войне чрезвычайно сложно осуществить, и это связано с тактическими инновациями дронов. Теперь ни у одного военного теоретика нет ответа или решения, как восстановить маневренность на поле боя, — подчеркивает Баррос. Поделиться

В материале издания отмечается, что военные аналитики озадачены изменениями принципов военного времени.

Предыдущие военные доктрины США, НАТО, РФ в значительной степени были признаны недействительными из-за реалий войны с использованием дронов. Тактическая неожиданность теперь практически устранена благодаря невероятному распространению дешевых дронов-квадрокоптеров, — отмечает аналитик ISW. Поделиться

По словам Барроса, смена военных доктрин стала одной из причин крайне ограниченных успехов контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Российские оккупанты смогли успешно использовать возможности разведки с помощью дронов в тандеме с артиллерийскими ударами и ударами беспилотников, чтобы ослабить ВСУ, прежде чем они смогли двинуться на российские позиции.