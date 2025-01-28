Войска РФ атаковали Донетчину — погибли два человека

Российские войска произвели обстрел города Родинское в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека.
Главные тезисы
- Российские войска произвели обстрел города Родинское в Донецкой области, погибли два человека.
- После обстрела возник пожар и повреждены три жилых дома и предприятие, но спасатели быстро потушили огонь.
- Кроме Родинского, российские оккупанты также обстреливали другие населенные пункты в Донецкой области, что повлекло за собой новые угрозы и разрушение.
- Массированная дроновая атака армии РФ привела к пожарам и повреждениям в Харькове, Киеве, Одессе, Умани и других городах Украины.
- Населенные места и хозяйственные постройки стали объектами нападений, что привело к разрушению и постраданию гражданского населения.
Россия в очередной раз обстреляла Донбасс
Как отмечается, российские оккупанты нанесли прицельный удар по городу Родинское, что на Донетчине.
Погибли два человека. В результате обстрела возник пожар, повреждены три жилых дома и предприятие. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Глава ОВА также отметил, что оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в регионе. В частности, в городе Покровск в результате атаки был ранен один человек.
Что известно о последствиях массированной дроновой атаки армии РФ по Украине
Отмечается, что в результате массированной ночной дроновой атаки преступной армии РФ по Украине в Харькове вспыхнул пожар на предприятии, а в Киеве возник пожар на территории музея ретроавтомобилей.
В Одессе повреждения получили многоэтажки, а в Умани пропал свет.
Около 00:35 в Новобаварском районе Харькова российский Shahed попал в газовую трубу. На месте попадания произошел масштабный пожар на площади 1500 кв. Горели производственные помещения.
В Киевском районе города в результате сбития на открытой территории обнаружены обломки беспилотника типа "Герань-2". Также не обошлось без последствий и в области. В Роганской общине в результате падения "Шахеда" повреждены 4 частных дома. Пострадали 2 человека: женщина 62 года, мужчина 66 лет.
Также российская армия ударила беспилотниками по жилищному сектору Чернигова.
По словам главы ОВА Вячеслава Чауса, в результате вражеской атаки повреждены дома и хозяйственные постройки.
В результате вражеской дроновой атаки в Киевской области обломками сбитой цели повреждено помещение, в котором находился музей ретро-автомобилей.
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