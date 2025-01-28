Війська РФ атакували Донеччину — загинуло двоє людей

Росія вкотре обстріляла Донеччину

Як зазначається, російські окупанти завдали прицільного удару по місту Родинське, що на Донеччині.

Загинуло двоє людей. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, пошкоджено три житлові будинки та підприємство. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Голова ОВА також зазначив, що окупанти обстріляли низку населених пунктів у регіоні. Зокрема, у місті Покровськ внаслідок атаки було поранено одну людину.

Що відомо про наслідки масованої дронової атаки армії РФ по Україні

Зазначається, що в результаті масованої нічної дронової атаки злочинної армії РФ по Україні у Харкові спалахнула пожежа на підприємстві, а у Києві — виникла пожежа на території музею ретроавтомобілів.

В Одесі пошкодження отримали багатоповерхівки, а в Умані зникло світло.

Близько 00:35 у Новобаварському районі Харкова російський Shahed влучив у газову трубу. На місці влучання сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення.

У Київському районі міста внаслідок збиття на відкритій території виявлено уламки безпілотника типу "Герань-2". Також не обійшлося без наслідків і в області. У Роганській громаді внаслідок падіння "Шахеда" пошкоджені 4 приватні будинки. Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років.

Також російська армія вдарила безпілотниками по житловому сектору Чернігова.

За словами голови ОВА Вячеслава Чауса, внаслідок ворожої атаки пошкоджені домівки та господарчі споруди.