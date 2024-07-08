Войска РФ массированно атаковали Днепр. Есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ массированно атаковали Днепр. Есть раненые

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
обстрел
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Враг ударил по Днепру во время массированной атаки.

Главные тезисы

  • Массированная атака РФ на Днепр привела к повреждениям многоэтажки, предприятия и раненых граждан.
  • Вражеские ракетные удары обрушились на города Украины: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.
  • Погибшие и пострадавшие, разрушение больниц и жилых зданий стали последствиями агрессии российских террористов.
  • Президент Украины призвал все службы принять участие в помощи раненым и ликвидации последствий вражеских атак.
  • Стоп агрессии РФ – общая ответственность мирового сообщества для обеспечения мира и безопасности в регионе.

Россия атаковала Днепр

В результате российской атаки на Днепр повреждены многоэтажки и предприятие и СТО. Есть раненые.

Массированная вражеская атака из воздуха на область. В Днепре повреждения получили многоэтажка, предприятие. Изуродовано СТО, — сказал он.

Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку РФ по Украине

Утром 8 июля российские террористы нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и еще ряду городов Украины. Всего было выпущено около 40 ракет, есть погибшие и пострадавшие, разрушены больницы и жилые дома.

Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница, — сказал президент.

Президент заявил, что все службы привлечены, чтобы спасти больше людей.

И весь мир должен привлечь всю свою решительность, чтобы наконец положить конец русским ударам. Убийства — это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести подлинный мир и безопасность.

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