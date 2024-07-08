Войска РФ массированно атаковали Днепр. Есть раненые

Враг ударил по Днепру во время массированной атаки.

Россия атаковала Днепр

В результате российской атаки на Днепр повреждены многоэтажки и предприятие и СТО. Есть раненые.

Массированная вражеская атака из воздуха на область. В Днепре повреждения получили многоэтажка, предприятие. Изуродовано СТО, — сказал он. Поделиться

Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку РФ по Украине

Утром 8 июля российские террористы нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и еще ряду городов Украины. Всего было выпущено около 40 ракет, есть погибшие и пострадавшие, разрушены больницы и жилые дома.

Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница, — сказал президент. Поделиться

Президент заявил, что все службы привлечены, чтобы спасти больше людей.