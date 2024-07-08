Войска РФ массированно атаковали Днепр. Есть раненые

Враг ударил по Днепру во время массированной атаки.
Главные тезисы
- Массированная атака РФ на Днепр привела к повреждениям многоэтажки, предприятия и раненых граждан.
- Вражеские ракетные удары обрушились на города Украины: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.
- Погибшие и пострадавшие, разрушение больниц и жилых зданий стали последствиями агрессии российских террористов.
- Президент Украины призвал все службы принять участие в помощи раненым и ликвидации последствий вражеских атак.
- Стоп агрессии РФ – общая ответственность мирового сообщества для обеспечения мира и безопасности в регионе.
Россия атаковала Днепр
В результате российской атаки на Днепр повреждены многоэтажки и предприятие и СТО. Есть раненые.
Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку РФ по Украине
Утром 8 июля российские террористы нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и еще ряду городов Украины. Всего было выпущено около 40 ракет, есть погибшие и пострадавшие, разрушены больницы и жилые дома.
Президент заявил, что все службы привлечены, чтобы спасти больше людей.
И весь мир должен привлечь всю свою решительность, чтобы наконец положить конец русским ударам. Убийства — это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести подлинный мир и безопасность.
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