Війська РФ масовано атакували Дніпро. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ масовано атакували Дніпро. Є поранені

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Війська РФ масовано атакували Дніпро
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Ворог вдарив по Дніпру під час масованої атаки.

Головні тези:

  • Масована атака РФ на Дніпро призвела до пошкоджень багатоповерхівки, підприємства та поранених громадян.
  • Ворожі ракетні удари обрушились на міста України: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ.
  • Загиблі та постраждалі, руйнування лікарень та житлових будинків стали наслідками агресії російських терористів.
  • Президент України закликав усі служби долучитися до допомоги пораненим та ліквідації наслідків ворожих атак.
  • Стоп агресії РФ - спільна відповідальність світової спільноти для забезпечення миру та безпеки в регіоні.

Росія атакувала Дніпро

Унаслідок російської атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку та підприємство і СТО. Є поранені.

Масована ворожа атака з повітря на область. У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО, — сказав він.

Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку РФ по Україні

Вранці 8 липня російські терористи завдали ракетних ударів по Києву, Дніпру, Кривому Рогу та ще низці міст Україні. Всього було випущено близько 40 ракет, є загиблі та постраждалі, зруйновано лікарні та житлові будинки.

Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня, — сказав президент.

Президент заявив, що усі служби залучені, щоб врятувати якнайбільше людей.

І весь світ має залучити всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства — це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку.

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