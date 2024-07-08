Війська РФ масовано атакували Дніпро. Є поранені

Ворог вдарив по Дніпру під час масованої атаки.
Головні тези:
- Масована атака РФ на Дніпро призвела до пошкоджень багатоповерхівки, підприємства та поранених громадян.
- Ворожі ракетні удари обрушились на міста України: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ.
- Загиблі та постраждалі, руйнування лікарень та житлових будинків стали наслідками агресії російських терористів.
- Президент України закликав усі служби долучитися до допомоги пораненим та ліквідації наслідків ворожих атак.
- Стоп агресії РФ - спільна відповідальність світової спільноти для забезпечення миру та безпеки в регіоні.
Росія атакувала Дніпро
Унаслідок російської атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку та підприємство і СТО. Є поранені.
Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку РФ по Україні
Вранці 8 липня російські терористи завдали ракетних ударів по Києву, Дніпру, Кривому Рогу та ще низці міст Україні. Всього було випущено близько 40 ракет, є загиблі та постраждалі, зруйновано лікарні та житлові будинки.
Президент заявив, що усі служби залучені, щоб врятувати якнайбільше людей.
І весь світ має залучити всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства — це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку.
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