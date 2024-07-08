Війська РФ масовано атакували Дніпро. Є поранені

Ворог вдарив по Дніпру під час масованої атаки.

Росія атакувала Дніпро

Унаслідок російської атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку та підприємство і СТО. Є поранені.

Масована ворожа атака з повітря на область. У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО, — сказав він. Поширити

Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку РФ по Україні

Вранці 8 липня російські терористи завдали ракетних ударів по Києву, Дніпру, Кривому Рогу та ще низці міст Україні. Всього було випущено близько 40 ракет, є загиблі та постраждалі, зруйновано лікарні та житлові будинки.

Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня, — сказав президент. Поширити

Президент заявив, що усі служби залучені, щоб врятувати якнайбільше людей.