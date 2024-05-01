Войска РФ ударили по Горняку в Донецкой области. Есть погибшие и раненые
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Украина
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Войска РФ ударили по Горняку в Донецкой области. Есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Горняк
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Российские оккупанты 1 мая обстреляли город Горняк в Донецкой области. Погибли два человека, еще шесть получили ранения.

Обстрел Горняка 1 мая

Как сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, российские войска атаковали город «Ураганами» после обеда 1 мая.

Пока известно, что погибла 57-летняя женщина и 64-летний мужчина. Раненым предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Он добавил, что всю информацию о количестве пострадавших и объемах разрушений установят впоследствии.

Ранее 1 мая оккупанты обстреляли Калиново Новогродовской общины. 1 человек погиб и 2 ранены. Накануне там от обстрелов погиб 1 человек.

Ситуация в Донецкой области

По данным ОВА по состоянию на утро 1 мая было известно о двух погибших в Новоалександровке и Калинове.

Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 216 человек, в том числе 19 детей.

По состоянию на 30 апреля было известно об одном погибшем и двух раненых в Красногоровке.

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