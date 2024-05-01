Російські окупанти 1 травня обстріляли місто Гірник у Донецькій області. Загинули двоє людей, ще шість отримали поранення.
Обстріл Гірника 1 травня
Як повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, російські війська атакували місто «Ураганами» по обідді 1 травня.
Він додав, що всю інформацію щодо кількості постраждалих та обсягів руйнувань встановлять згодом.
Раніше 1 травня окупанти обстріляли Калинове Новогродівської громади. 1 людина загинула і 2 поранено. Напередодні там від обстрілів також загинула 1 людина.
Ситуація в Донецькій області
За даними ОВА станом на ранок 1 травня було відомо про двох загиблих у Новоолександрівці та Калиновому.
Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 216 людей, у тому числі 19 дітей.
Станом на 30 квітня було відомо про одного загиблого та двох поранених у Красногорівці.
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