Війська РФ вдарили по Гірнику на Донеччині. Є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ вдарили по Гірнику на Донеччині. Є загиблі та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Гірник
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Російські окупанти 1 травня обстріляли місто Гірник у Донецькій області. Загинули двоє людей, ще шість отримали поранення.

Обстріл Гірника 1 травня

Як повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, російські війська атакували місто «Ураганами» по обідді 1 травня.

Наразі відомо, що загинула 57-річна жінка і 64-річний чоловік. Пораненим надається вся необхідна медична допомога.

Він додав, що всю інформацію щодо кількості постраждалих та обсягів руйнувань встановлять згодом.

Раніше 1 травня окупанти обстріляли Калинове Новогродівської громади. 1 людина загинула і 2 поранено. Напередодні там від обстрілів також загинула 1 людина.

Ситуація в Донецькій області

За даними ОВА станом на ранок 1 травня було відомо про двох загиблих у Новоолександрівці та Калиновому.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 216 людей, у тому числі 19 дітей.

Станом на 30 квітня було відомо про одного загиблого та двох поранених у Красногорівці.

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