Воюют против Украины. Зеленский заявил о более чем 150 гражданах Китая в армии РФ

В российской армии воюет не менее 155 граждан Китая, информация о которых известна украинским спецслужбам. Об этом сегодня на встрече с журналистами сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Согласно заявлению Владимира Зеленского, более 150 граждан Китая воюют в различных подразделениях российской армии.
- Отбор и вербовка китайских наемников осуществляется через соцсети, включая популярное приложение Тик-Ток.
- Китайские граждане выполняют различные роли в российской армии, включая наводчиков, стрелков и гранатометчиков.
В армии РФ воюет более 150 китайцев — Зеленский
Президент отметил, что подобных наемников может быть гораздо больше.
Он назвал имена двух пленных-китайских граждан — Ванг Гуанцзюн 1991 года рождения и Чанг Ренбо 1998 года рождения.
Общественное получило документы из источников в спецслужбах, из которых следует, что более 150 граждан Китая заключили контракты во второй половине 2024 года, в то же время есть и те, кого отобрали на военную службу еще в 2023 году. Они несут службу в разных подразделениях — 255 мотострелковом полку, 136 отдельной мотострелковой бригаде, 70 мотострелковом полку и других.
Китайские граждане воюют как наводчики, стрелки, гранатометчики со званием, в основном, рядового.
По состоянию на апрель 2025 г. рекрутинг китайских граждан в российскую армию продолжается.
8 апреля в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Президент Зеленский сравнил их с представителями других стран, поддерживающих Россию, таких как Иран и Северная Корея.
Министерство иностранных дел Китая сообщило, что проверяет информацию о взятии в плен китайских военных в Украине.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-