Воюют против Украины. Зеленский заявил о более чем 150 гражданах Китая в армии РФ

В российской армии воюет не менее 155 граждан Китая, информация о которых известна украинским спецслужбам. Об этом сегодня на встрече с журналистами сказал президент Украины Владимир Зеленский.

В армии РФ воюет более 150 китайцев — Зеленский

Президент отметил, что подобных наемников может быть гораздо больше.

По этим 155 есть паспортные данные, откуда они, их документы, возраст, места службы. Понятна схема, как их вербуют. Одна из схем — через соцсети, в частности, Тик-Ток и другие китайские социальные сети, где россияне распространяют рекламные ролики. Официальный Пекин знает об этом. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка — это важно. Может, есть еще и тайное. Далее эти люди прибывают в Российскую Федерацию, в Москву. Медицинское обследование 3-4 суток. 1-2 месяца — учебные центры. Воюют они на территории Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

Он назвал имена двух пленных-китайских граждан — Ванг Гуанцзюн 1991 года рождения и Чанг Ренбо 1998 года рождения.

Общественное получило документы из источников в спецслужбах, из которых следует, что более 150 граждан Китая заключили контракты во второй половине 2024 года, в то же время есть и те, кого отобрали на военную службу еще в 2023 году. Они несут службу в разных подразделениях — 255 мотострелковом полку, 136 отдельной мотострелковой бригаде, 70 мотострелковом полку и других.

Китайские граждане воюют как наводчики, стрелки, гранатометчики со званием, в основном, рядового.

По состоянию на апрель 2025 г. рекрутинг китайских граждан в российскую армию продолжается.

8 апреля в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Президент Зеленский сравнил их с представителями других стран, поддерживающих Россию, таких как Иран и Северная Корея.