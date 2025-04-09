Воюють проти України. Зеленський заявив про понад 150 громадян Китаю у армії РФ

У російській армії воює щонайменше 155 громадян Китаю, інформація про яких відома українським спецслужбам. Про це на зустрічі із журналістами сказав президент України Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський розкрив інформацію про присутність понад 150 громадян Китаю в армії РФ.
- Відбір та вербування китайських найманців відбувається через соцмережі, такі як Тік-Ток, з активною участю росіян.
- Китайські громадяни воюють у різних підрозділах російської армії як навідники, стрільці, гранатометники зі званням рядових.
В армії РФ воює понад 150 китайців — Зеленський
Президент відзначив, що подібних найманців може бути набагато більше.
Він назвав імена двох полонених-китайських громадян — Ванг Гуанцзюн 1991 року народження та Чанг Ренбо 1998 року народження.
Суспільне отримало документи з джерел у спецслужбах, з яких випливає, що понад 150 громадян Китаю уклали контракти здебільшого у другій половині 2024 року, водночас є і ті, кого відібрали на військову службу ще у 2023 році. Вони несуть службу у різних підрозділах — 255 мотострілецькому полку, 136 окремій мотострілецькій бригаді, 70 мотострілецькому полку та інших.
Китайські громадяни воюють як навідники, стрільці, гранатометники зі званням, переважно, рядового.
Станом на квітень 2025 року рекрутинг китайських громадян в російську армію триває.
8 квітня на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Президент Зеленський порівняв їх з представниками інших країн, що підтримують Росію, таких як Іран і Північна Корея.
Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що перевіряє інформацію про взяття у полон китайських військових в Україні.
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