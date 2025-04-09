Воюють проти України. Зеленський заявив про понад 150 громадян Китаю у армії РФ

У російській армії воює щонайменше 155 громадян Китаю, інформація про яких відома українським спецслужбам. Про це на зустрічі із журналістами сказав президент України Володимир Зеленський.

В армії РФ воює понад 150 китайців — Зеленський

Президент відзначив, що подібних найманців може бути набагато більше.

По цих 155 — є паспортні дані, звідки вони, їх документи, вік, місця служби. Зрозуміла схема, як їх вербують. Одна зі схем — через соцмережі, зокрема Тік-Ток і інші китайські соціальні мережі, де росіяни розповсюджують рекламні ролики. Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування — це важливо. Може, є ще і таємне. Далі ці люди прибувають в Російську Федерацію, до Москви. Медичні обстеження 3-4 доби. 1-2 місяці — навчальні центри. Воюють вони на території України. Володимир Зеленський Президент України

Він назвав імена двох полонених-китайських громадян — Ванг Гуанцзюн 1991 року народження та Чанг Ренбо 1998 року народження.

Суспільне отримало документи з джерел у спецслужбах, з яких випливає, що понад 150 громадян Китаю уклали контракти здебільшого у другій половині 2024 року, водночас є і ті, кого відібрали на військову службу ще у 2023 році. Вони несуть службу у різних підрозділах — 255 мотострілецькому полку, 136 окремій мотострілецькій бригаді, 70 мотострілецькому полку та інших.

Китайські громадяни воюють як навідники, стрільці, гранатометники зі званням, переважно, рядового.

Станом на квітень 2025 року рекрутинг китайських громадян в російську армію триває.

8 квітня на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Президент Зеленський порівняв їх з представниками інших країн, що підтримують Росію, таких як Іран і Північна Корея.