Впервые с начала войны. Украина способна начать экспорт оружия за границу

Снятие запрета на экспорт украинского вооружения может принести украинским производителям оружия до 20 млрд долл. прибыли

Украина сможет увеличить внутреннее производство для армии благодаря прибыли от экспорта

По данным Financial Times, после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, Украина запретила экспорт товаров военного назначения, чтобы обеспечить собственную армию необходимым вооружением.

Однако сейчас Украина рассматривает возможность снятия этого запрета, поскольку у правительства не хватает средств для закупки всех необходимых видов вооружения, в частности дронов, и инвестирования в исследования и разработки.

Как отмечает издание, разрешение на экспорт избыточной военной продукции может стать способом привлечения инвесторов в отрасль.

Это может принести украинским производителям оружия до 20 миллиардов долларов прибыли, что, в свою очередь, позволит увеличить внутреннее производство для нужд армии, отмечает издание. Поделиться

Гендиректор компании "Укрспецсистем" Дмитрий Хасапов подчеркнул, что украинские военные испытывают "колоссальную" нехватку дронов, а его компания не получает достаточно государственных заказов, чтобы полностью привлечь свои производственные мощности.

Что известно об успехах Украины в производстве БПЛА

По словам Владимира Горбулина и Валентина Бадрака, с 2015 по 2023 год количество разработчиков и производителей беспилотников в Украине выросло с 30 до 200 предприятий.

Они отметили, что война России против Украины с 2014-го привела к "взрывному росту" количества оборонных разработок и оборонных производств.

В 2015 году разработками и производством беспилотных авиационных комплексов (БАК) занималось более 30 предприятий, а для армии закупалась продукция пяти-семи фирм, в то же время в 2023 году их количество выросло уже до 200