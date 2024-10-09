Впервые с начала войны. Украина способна начать экспорт оружия за границу

Снятие запрета на экспорт украинского вооружения может принести украинским производителям оружия до 20 млрд долл. прибыли
Главные тезисы
- Снятие запрета на экспорт украинского оружия может принести до 20 млрд долл прибыли, увеличивая внутреннее производство и способствуя развитию отрасли.
- Разрешение экспорта избыточной военной продукции может привлечь инвесторов в украинскую военно-промышленную отрасль.
- Украина активно развивает производство беспилотников, что стимулируется нехваткой дронов в армии и потребностью в технических разработках.
- За период с 2015 по 2023 год количество производителей и разработчиков беспилотников в Украине увеличилось с 30 до 200 предприятий.
- Силах обороны уже насчитывается 170 видов беспилотных авиационных комплексов, что свидетельствует о успешном развитии отрасли в стране.
Украина сможет увеличить внутреннее производство для армии благодаря прибыли от экспорта
По данным Financial Times, после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, Украина запретила экспорт товаров военного назначения, чтобы обеспечить собственную армию необходимым вооружением.
Однако сейчас Украина рассматривает возможность снятия этого запрета, поскольку у правительства не хватает средств для закупки всех необходимых видов вооружения, в частности дронов, и инвестирования в исследования и разработки.
Как отмечает издание, разрешение на экспорт избыточной военной продукции может стать способом привлечения инвесторов в отрасль.
Гендиректор компании "Укрспецсистем" Дмитрий Хасапов подчеркнул, что украинские военные испытывают "колоссальную" нехватку дронов, а его компания не получает достаточно государственных заказов, чтобы полностью привлечь свои производственные мощности.
Что известно об успехах Украины в производстве БПЛА
По словам Владимира Горбулина и Валентина Бадрака, с 2015 по 2023 год количество разработчиков и производителей беспилотников в Украине выросло с 30 до 200 предприятий.
Они отметили, что война России против Украины с 2014-го привела к "взрывному росту" количества оборонных разработок и оборонных производств.
В 2015 году разработками и производством беспилотных авиационных комплексов (БАК) занималось более 30 предприятий, а для армии закупалась продукция пяти-семи фирм, в то же время в 2023 году их количество выросло уже до 200
В начале 2024 года в Силах обороны было 62 типа беспилотных авиакомплексов, а в августе этого года командующий новыми силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил уже о 170 видах БАК.
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