Вперше від початку війни. Україна може розпочати експорт зброї за кордон

Зняття заборони на експорт українського озброєння може принести українським виробникам зброї до 20 млрд дол прибутку

Україна зможе збільшити внутрішнє виробництво для армії завдяки прибутку від експорту

За даними Financial Times, після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році Україна заборонила експорт товарів військового призначення, щоб забезпечити власну армію необхідним озброєнням.

Однак наразі Україна розглядає можливість зняття цієї заборони, оскільки уряду бракує коштів для закупівлі всіх необхідних видів озброєння, зокрема дронів, та інвестування в дослідження і розробки.

Як зазначає видання, дозвіл на експорт надлишкової військової продукції може стати способом залучення інвесторів у галузь.

Це може принести українським виробникам зброї до 20 мільярдів доларів прибутку, що, в свою чергу, дозволить збільшити внутрішнє виробництво для потреб армії, — зазначає видання. Поширити

Гендиректор компанії "Укрспецсистем" Дмитро Хасапов наголосив, що українські військові відчувають "колосальну" нестачу дронів, а його компанія не отримує достатньо державних замовлень, щоб повністю залучити свої виробничі потужності.

Що відомо про успіхи України у виробництві БпЛА

За словами Володимира Горбуліна та Валентина Бадрака, з 2015 по 2023 рік кількість розробників та виробників безпілотників в Україні зросла з 30 до 200 підприємств.

Вони зазначили, що війна Росії проти України з 2014-го спричинила "вибухове зростання" кількості оборонних розробок та оборонних виробництв.

У 2015 році розробками та виробництвом безпілотних авіаційних комплексів (БАК) займалися понад 30 підприємств, а для армії закуповувалася продукція п'яти-семи фірм, водночас у 2023 році їхня кількість зросла вже до 200