Впервые за 20 лет. В Украину прибыл поезд с международными посылками

В Киев прибыл первый поезд с международными посылками – в Украину доставили 3 вагона с почти 80 тысяч посылок. Этого не происходило с 2002 года.

В Киев прибыл первый поезд с международными посылками

Как отмечается, Укрпочта и Национальная почта Эстонии Omniva в сотрудничестве со словацкой компанией Interport и Укрзализныцей создали новое логистическое решение для доставки импортной международной почты в Украину.

В первой тестовой железнодорожной доставке в Украину прибыли три вагона с почти 80 тысячами посылок из мировых маркетплейсов.

В компании отметили, что блокады на границах с Польшей и Словакией и значительные очереди на открытых автомобильных пунктах пропуска не будут влиять на доставку международных заказов.

В отличие от автомобильных путей, по железной дороге посылки преодолевают границу за 1 сутки.

Что происходит на западной границе Украины

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной, заблокировав три пункта пропуска для проезда грузовиков: Корчева — Краковец, Гребенное — Рава-Русская и Дорогуск — Ягодин.

Пикетчики требуют запретить регистрацию транспортных компаний в Польше с иностранным капиталом, которые вытесняют с рынка польских предпринимателей. Поляки исключают общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и требуют вернуться в систему разрешений.

Украинская сторона заявила, что это требование не может быть выполнено, а в Директорате Еврокомиссии подчеркнули, что этот вопрос не может быть предметом встречи.

Польские перевозчики 18 декабря снова заблокировали проезд грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Он был разблокирован с 11 декабря. Позже, 24 декабря, польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Медика - Шегини".

По оценке Федерации работодателей Украины, ущерб, который понесла украинская экономика из-за польских протестующих, уже превысили 400 млн евро.