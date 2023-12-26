Вперше за 20 років. В Україну прибув потяг з міжнародними посилками — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Вперше за 20 років. В Україну прибув потяг з міжнародними посилками — фото

Посилка
Read in English
Джерело:  ukrposhta.ua

До Києва прибув перший потяг з міжнародними посилками – в Україну доставили 3 вагони з майже 80 тисячами посилок. Цього не відбувалося з 2002 року.

До Києва прибув перший потяг з міжнародними посилками

Як зазначається, «Укрпошта» та Національна пошта Естонії Omniva у співпраці зі словацькою компанією Interport та «Укрзалізницею» створили нове логістичне рішення для доставки імпортної міжнародної пошти в Україну.

У першій тестовій залізничній доставці в Україну прибули три вагони з майже 80 тисячами посилок зі світових маркетплейсів.

У компанії зазначили, що тепер блокади на кордонах із Польщею та Словаччиною і значні черги на відкритих автомобільних пунктах пропуску не впливатимуть на доставку міжнародних замовлень.

На відміну від автомобільних шляхів, залізницею посилки долають кордон за 1 добу.

Що відбувається на західному кордоні України

6 листопада польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють з ринку польських підприємців. Поляки відкидають спільні пропозиції Єврокомісії, України й Польщі та вимагають повернутися до системи дозволів.

Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом зустрічі.

Польські перевізники 18 грудня знову заблокували проїзд вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Він був розблокований з 11 грудня. Пізніше, 24 грудня, польські фермери розблокували пункт пропуску «Медика — Шегині».

За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже перевищили 400 млн євро.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Україна і Польща погодили план дій щодо розблокування кордонів
черга
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Польські перевізники розблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною
Протест польських перевізників
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ДПСУ озвучили кількість українців, які перетнули кордон за передріздвяний тиждень
ДПСУ
Кордон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм