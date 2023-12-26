Вперше за 20 років. В Україну прибув потяг з міжнародними посилками — фото

До Києва прибув перший потяг з міжнародними посилками – в Україну доставили 3 вагони з майже 80 тисячами посилок. Цього не відбувалося з 2002 року.
До Києва прибув перший потяг з міжнародними посилками
Як зазначається, «Укрпошта» та Національна пошта Естонії Omniva у співпраці зі словацькою компанією Interport та «Укрзалізницею» створили нове логістичне рішення для доставки імпортної міжнародної пошти в Україну.
У першій тестовій залізничній доставці в Україну прибули три вагони з майже 80 тисячами посилок зі світових маркетплейсів.
У компанії зазначили, що тепер блокади на кордонах із Польщею та Словаччиною і значні черги на відкритих автомобільних пунктах пропуску не впливатимуть на доставку міжнародних замовлень.
На відміну від автомобільних шляхів, залізницею посилки долають кордон за 1 добу.
Що відбувається на західному кордоні України
6 листопада польські перевізники почали страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».
Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють з ринку польських підприємців. Поляки відкидають спільні пропозиції Єврокомісії, України й Польщі та вимагають повернутися до системи дозволів.
Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом зустрічі.
Польські перевізники 18 грудня знову заблокували проїзд вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Він був розблокований з 11 грудня. Пізніше, 24 грудня, польські фермери розблокували пункт пропуску «Медика — Шегині».
За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже перевищили 400 млн євро.
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