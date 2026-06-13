ВПК Украины использует модель "рассредоточенного производства" для противодействия ударам РФ

Украинские оборонные компании вынуждены адаптировать производство под постоянные российские ракетные и дроновые удары, отказываясь от крупных централизованных заводов и распределяя процесс между десятками локаций, часто даже в разных странах Европы.

Украинская оборонка нашла способ противодействовать российским ударам

Этот подход должен стать стандартом и европейской оборонной промышленности.

Отмечается, что крупные предприятия уже неоднократно становились целями атак, в том числе и объекты иностранных компаний. Это заставило производителей переходить к модели "рассредоточенного производства", а иногда — работать под землей или в небольших скрытых цехах. В то же время, это усложняет логистику и повышает затраты. Поделиться

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян указывает, что европейским партнерам следует учесть украинский опыт. "Некоторым странам точно стоит", — сказал он.

Подобной позиции придерживаются и представители оборонного бизнеса. Руководитель украинско-эстонской компании Ark Robotics, из соображений безопасности выступающий под псевдонимом Achi, объясняет, что его компания вынуждена работать по принципу распределенного производства. Он добавляет, что предприятие избегает создания крупных "гигазаводов", чтобы не превращаться в привлекательную цель для ударов.

Компания Ark Robotics, базирующаяся в Эстонии и инженерный центр в Киеве, разрабатывает дроны, наземных роботов и программное обеспечение для автономных систем. Ее команды работают в нескольких странах Европы, а часть испытаний проводят непосредственно в Украине, иногда вблизи фронта. Из-за усиления атак производитель уже расширяет деятельность за пределы Украины, опасаясь новых разрушений и рисков для персонала.

Остальные украинские компании также перешли к многолокационной модели. В частности, Frontline Robotics заявляет, что ее система построена так, чтобы выдержать потерю любой отдельной площадки. В то же время компания признает, что это создает постоянную организационную сложность, поскольку производство постоянно "двигается" между разными точками. Поделиться

Один из ключевых выводов, который компании вынесли из войны в Украине, формулируется так: "Устойчивость не может зависеть от одного объекта, одного поставщика или одной географии. Современная оборона нуждается в распределенных возможностях, которые могут продолжать работу под давлением."