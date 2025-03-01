Все шокированы. Глава Пентагона угрожал Мексике вторжением США

Как сообщает издание The Wall Street Journal, глава Минобороны США Пит Хегсет недавно предупредил власти Мексики о том, что американские военные готовы предпринять "односторонние меры" против мексиканских наркокартелей, если не будет сделано больше для остановки потоков фентанила и мигрантов в Штаты.
Главные тезисы
- Действия и угрозы команды Трампа шокировали власти Мексики.
- Журналистское расследование раскрывает закулисные отношения обеих стран.
Команда Трампа снова запугивает Мексику
Согласно данным журналистов, новый глава Пентагона выступил с таким заявлением во время телефонного разговора 31 января с военными должностными лицами Мексики.
Инсайдеры также рассказали журналистам, что участвовавшие в этом разговоре представители власти Мексики были шокированы и взбешены, ведь фактически им угрожали военными действиями США на территории собственной страны.
Что важно понимать, в официальном заявлении Минобороны США эти эпизоды переговоров упомянуты не были.
В нем был указано, что главным приоритетом Пита Хегсета является защита Соединенных Штатов и их граждан, в том числе защита южной границы.
Американский лидер Дональд Трамп недавно дал понять, что готов претворять в жизнь свои планы по внедрению 25-процентных тарифов на все канадские и мексиканские товары с 4 марта.
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