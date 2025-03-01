Усі шоковані. Глава Пентагону погрожував Мексиці вторгненням США

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, очільник Міноборони США Піт Гегсет нещодавно попередив владу Мексики про те, що американські військові готові вжити "односторонніх заходів" проти мексиканських наркокартелів, якщо не буде зроблено більше для зупинки потоків фентанілу та мігрантів у Штати.

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Згідно з даними журналістів, новий очільник Пентагону виступив з такою заявою під час телефонної розмови 31 січня з військовими-високопосадовцями Мексики.

Гегсет заявив, що якщо Мексика не розбереться зі змовою між урядом країни і наркокартелями, то американські військові готові вжити односторонніх заходів, — розповідають анонімні джерела видання. Поширити

Інсайдери також розповіли журналістам, що представники влади Мексики, які брали участь у цій розмові, були шоковані і розлючені, адже фактично їм погрожували військовими діями США на території власної країни.

Що важливо розуміти, в офіційній заяві Міноборони США ці епізоди перемовин згадані не були.

У ній мовилося, що головним пріоритетом Піта Гегсета є захист Сполучених Штатів і їхніх громадян, в тому числі захист південного кордону.

Американський лідер Дональд Трамп нещодавно дав зрозуміти, що готовий втілювати в життя свої плани щодо запровадження 25-відсоткових тарифів на всі канадські та мексиканські товари з 4 березня.