Все ТЭС "Центрэнерго" остановили генерацию электроэнергии из-за массированной атаки РФ

8 ноября все ТЭС "Центрэнерго" остановились и не генерируют электроэнергию. Причиной стала массированная атака РФ, которую враг совершил этой ночью.
Главные тезисы
- Массированная атака РФ привела к остановке всех ТЭС “Центрэнерго” и прекращению генерации электроэнергии.
- ПАО “Центрэнерго” обещает восстанавливать и модернизировать энергетические объекты после атаки.
- Украина несокрушима и не позволит сломать себя даже при жестких ударам со стороны России.
ТЭС "Центрэнерго" не работают: что дальше
В компании проинформировали, что ради безопасности молчали, но сделали все, чтобы украинцы пережили прошлую зиму со светом и теплом, и удачно был начат нынешний отопительный сезон.
Однако не прошло и месяца от предварительного удара, и сегодня ночью россияне одновременно били по всей генерации. Теперь все ТЭС остановились и не генерируют электроэнергию.
Станции в огне! Наши ТЭС — не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди. Мы остановились… Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!
В то же время там добавили, что, несмотря на более жестокие удары РФ, будут восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию.
