Все ТЭС "Центрэнерго" остановили генерацию электроэнергии из-за массированной атаки РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Все ТЭС "Центрэнерго" остановили генерацию электроэнергии из-за массированной атаки РФ

ТЭС
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

8 ноября все ТЭС "Центрэнерго" остановились и не генерируют электроэнергию. Причиной стала массированная атака РФ, которую враг совершил этой ночью.

Главные тезисы

  • Массированная атака РФ привела к остановке всех ТЭС “Центрэнерго” и прекращению генерации электроэнергии.
  • ПАО “Центрэнерго” обещает восстанавливать и модернизировать энергетические объекты после атаки.
  • Украина несокрушима и не позволит сломать себя даже при жестких ударам со стороны России.

ТЭС "Центрэнерго" не работают: что дальше

Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целили по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — говорится в сообщении ПАО "Центрэнерго".

В компании проинформировали, что ради безопасности молчали, но сделали все, чтобы украинцы пережили прошлую зиму со светом и теплом, и удачно был начат нынешний отопительный сезон.

Однако не прошло и месяца от предварительного удара, и сегодня ночью россияне одновременно били по всей генерации. Теперь все ТЭС остановились и не генерируют электроэнергию.

Станции в огне! Наши ТЭС — не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди. Мы остановились… Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!

В то же время там добавили, что, несмотря на более жестокие удары РФ, будут восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию.

Ибо другого выбора нет. Украина несокрушимая! Украинцев не сломать!

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ ударила по Киеву и Полтавщине — фото последствий
ДСНС Украины
Первые подробности новых атак РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия выпустила по Украине 45 ракет и 458 ударных дронов
Владимир Зеленский
Отчет работы сил ПВО 7-8 ноября
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Днепре выросло количество погибших в результате удара России
Что известно о ситуации в Днепре

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?