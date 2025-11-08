Все ТЭС "Центрэнерго" остановили генерацию электроэнергии из-за массированной атаки РФ

8 ноября все ТЭС "Центрэнерго" остановились и не генерируют электроэнергию. Причиной стала массированная атака РФ, которую враг совершил этой ночью.

ТЭС "Центрэнерго" не работают: что дальше

Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целили по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — говорится в сообщении ПАО "Центрэнерго". Поделиться

В компании проинформировали, что ради безопасности молчали, но сделали все, чтобы украинцы пережили прошлую зиму со светом и теплом, и удачно был начат нынешний отопительный сезон.

Однако не прошло и месяца от предварительного удара, и сегодня ночью россияне одновременно били по всей генерации. Теперь все ТЭС остановились и не генерируют электроэнергию.

Станции в огне! Наши ТЭС — не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди. Мы остановились… Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!

В то же время там добавили, что, несмотря на более жестокие удары РФ, будут восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию.