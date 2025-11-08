Усі ТЕС "Центренерго" зупинили генерацію електроенергії через масовану атаку РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Усі ТЕС "Центренерго" зупинили генерацію електроенергії через масовану атаку РФ

ТЕС
Read in English
Джерело:  online.ua

8 листопада усі ТЕС "Центренерго" зупинилися і не наразі не генерують електроенергію. Причиною стала наймасованіша атака РФ, яку ворог вчинив цієї ночі.

Головні тези:

  • Усі ТЕС “Центренерго” призупинили генерацію електроенергії через наймасованішу атаку з боку РФ.
  • Попри тяжкі обставини, у ПАТ 'обіцяють відновлювати та модернізувати енергетичні об'єкти.

ТЕС "Центренерго" не працюють: що далі

Наймасованіший удар по наших ТЕС з початку війни. Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року", — йдеться у повідомленні ПАТ "Центренерго".

У компанії поінформували, що заради безпеки мовчали, але зробили все, щоб українці пережили минулу зиму зі світлом і теплом, і вдало було розпочато нинішній опалювальний сезон.

Однак не пройшло й місяця від попереднього удару, і сьогодні вночі, росіяни одночасно били по всій генерації. Тепер усі ТЕС зупинилися і не генерують електроенергію.

Станції у вогні! Наші ТЕС — не військові об’єкти. Ми не виробляємо зброю! У нас працюють цивільні люди. Ми зупинилися… Нині — нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!

Водночас там додали, що попри більш жорстокі удари РФ, будуть відновлювати, ремонтувати та впроваджувати нову генерацію.

Бо іншого вибору немає. Україна незламна! Українців не зламати!

