Усі ТЕС "Центренерго" зупинили генерацію електроенергії через масовану атаку РФ

8 листопада усі ТЕС "Центренерго" зупинилися і не наразі не генерують електроенергію. Причиною стала наймасованіша атака РФ, яку ворог вчинив цієї ночі.

ТЕС "Центренерго" не працюють: що далі

Наймасованіший удар по наших ТЕС з початку війни. Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року", — йдеться у повідомленні ПАТ "Центренерго". Поширити

У компанії поінформували, що заради безпеки мовчали, але зробили все, щоб українці пережили минулу зиму зі світлом і теплом, і вдало було розпочато нинішній опалювальний сезон.

Однак не пройшло й місяця від попереднього удару, і сьогодні вночі, росіяни одночасно били по всій генерації. Тепер усі ТЕС зупинилися і не генерують електроенергію.

Станції у вогні! Наші ТЕС — не військові об’єкти. Ми не виробляємо зброю! У нас працюють цивільні люди. Ми зупинилися… Нині — нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!

Водночас там додали, що попри більш жорстокі удари РФ, будуть відновлювати, ремонтувати та впроваджувати нову генерацію.