Усі ТЕС "Центренерго" зупинили генерацію електроенергії через масовану атаку РФ

8 листопада усі ТЕС "Центренерго" зупинилися і не наразі не генерують електроенергію. Причиною стала наймасованіша атака РФ, яку ворог вчинив цієї ночі.
Головні тези:
- Усі ТЕС “Центренерго” призупинили генерацію електроенергії через наймасованішу атаку з боку РФ.
- Попри тяжкі обставини, у ПАТ 'обіцяють відновлювати та модернізувати енергетичні об'єкти.
ТЕС "Центренерго" не працюють: що далі
У компанії поінформували, що заради безпеки мовчали, але зробили все, щоб українці пережили минулу зиму зі світлом і теплом, і вдало було розпочато нинішній опалювальний сезон.
Однак не пройшло й місяця від попереднього удару, і сьогодні вночі, росіяни одночасно били по всій генерації. Тепер усі ТЕС зупинилися і не генерують електроенергію.
Станції у вогні! Наші ТЕС — не військові об’єкти. Ми не виробляємо зброю! У нас працюють цивільні люди. Ми зупинилися… Нині — нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!
Водночас там додали, що попри більш жорстокі удари РФ, будуть відновлювати, ремонтувати та впроваджувати нову генерацію.
