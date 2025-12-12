Всемирный банк предоставил Украине 290 млн долл — на какие нужды

В государственный бюджет Украины поступило 290 млн долл. США финансирование от Всемирного банка в рамках реализации программы "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE).
Главные тезисы
- Украина получила 290 млн долл от Всемирного банка для программы устойчивого предпринимательства RISE.
- Финансирование направлено на поддержку малого и среднего бизнеса, внедрение экологических и социальных стандартов, развитие цифровых сервисов.
- Программа RISE позволит поддержать не менее 20 тыс. малых и средних предприятий и реформировать бизнес-среду в Украине до 2027 года.
Украина получила почти 300 млн долл от Всемирного банка
Финансирование стало возможным по результатам выполнения правительством индикаторов программы, предусмотренных на 2025 г. в ключевых сферах.
В ноябре 2024 года между Украиной и Всемирным банком были подписаны ключевые соглашения, давшие старт реализации программы. Общее предусмотренное финансирование в рамках действующих соглашений по программе составляет 681 млн. долл. США.
В частности, в 2024 году за выполнение соответствующих индикаторов в общий фонд государственного бюджета уже было привлечено 250 млн долл. США.
Программа RISE позволит оказать поддержку не менее 20 тыс. малых и средних предприятий до 2027 года, сообщает министерство.
Программа также предусматривает внедрение лучших международных практик в государственные программы поддержки МСП, развитие сервисов для бизнеса и реформирование бизнес-среды (упрощение регуляторной среды, цифровые услуги G2B, гармонизация стандартов с ЕС).
