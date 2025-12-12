Всемирный банк предоставил Украине 290 млн долл — на какие нужды
Всемирный банк предоставил Украине 290 млн долл — на какие нужды

В государственный бюджет Украины поступило 290 млн долл. США финансирование от Всемирного банка в рамках реализации программы "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE).

Главные тезисы

  • Украина получила 290 млн долл от Всемирного банка для программы устойчивого предпринимательства RISE.
  • Финансирование направлено на поддержку малого и среднего бизнеса, внедрение экологических и социальных стандартов, развитие цифровых сервисов.
  • Программа RISE позволит поддержать не менее 20 тыс. малых и средних предприятий и реформировать бизнес-среду в Украине до 2027 года.

Украина получила почти 300 млн долл от Всемирного банка

Финансирование стало возможным по результатам выполнения правительством индикаторов программы, предусмотренных на 2025 г. в ключевых сферах.

Речь идет о содействии выходу малого и среднего бизнеса на экспортные рынки, внедрению экологических и социальных стандартов в программы финансирования предпринимательства и развитию цифровых сервисов для предпринимателей и упрощению разрешительных процедур.

В ноябре 2024 года между Украиной и Всемирным банком были подписаны ключевые соглашения, давшие старт реализации программы. Общее предусмотренное финансирование в рамках действующих соглашений по программе составляет 681 млн. долл. США.

В частности, в 2024 году за выполнение соответствующих индикаторов в общий фонд государственного бюджета уже было привлечено 250 млн долл. США.

Программа RISE позволит оказать поддержку не менее 20 тыс. малых и средних предприятий до 2027 года, сообщает министерство.

Программа также предусматривает внедрение лучших международных практик в государственные программы поддержки МСП, развитие сервисов для бизнеса и реформирование бизнес-среды (упрощение регуляторной среды, цифровые услуги G2B, гармонизация стандартов с ЕС).

